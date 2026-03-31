Készpénzfelvétel és befizetés minden postán: bank nélkül is elérhető a szolgáltatás

A készpénzfelvétel és befizetés immár a Szlovák Posta valamennyi fiókjában elérhető, ráadásul a szolgáltatásokat bármely bank ügyfelei igénybe vehetik. Az állami postavállalat keddi tájékoztatása szerint így a készpénzhez jutás bankfiók vagy ATM felkeresése nélkül is megoldható.

„Szlovákiában hosszú távon csökken a készpénzfelvételi helyek száma. Számos régióban megszűntek az ATM-ek és a bankfiókok, egyes pénzintézetek pedig korlátozzák a nem ügyfelek számára elérhető készpénzfelvételt, gyakran tranzakciónként legfeljebb 200 euróra” – közölte a Szlovák Posta szóvivője, Eva Peterová.

A gyors készpénzfelvétel és gyors befizetés szolgáltatás minden postán, minden ügyintézői ablaknál elérhető. Ezeket hazai és külföldi bankok ügyfelei egyaránt használhatják. „A Szlovák Posta így az egyik legszélesebb körben hozzáférhető készpénzfelvételi és -befizetési pontnak számít Szlovákiában” – tette hozzá.

A készpénzfelvétel folyamata egyszerű.

„Öt és 700 euró közötti összeget lehet felvenni bármelyik postán, bármelyik ablaknál. Ehhez elegendő egy személyazonosító okmány és egy bankkártya”

– ismertette Peterová. A postai alkalmazott kiadja a készpénzt, valamint a tranzakcióról szóló bizonylatot is. A díjat az ügyfél közvetlenül a felvételkor fizeti meg, a bank ezt követően már nem számít fel további költséget. A Postai kártyával rendelkezők esetében a visszaigazolást e-mailben küldik meg.

„A posta egyben praktikus befizetési pontként is működik. A gyors befizetés szolgáltatás a leggyorsabb módja annak, hogy pénzt küldjünk valakinek, saját számlára helyezzünk el összeget, vagy akár számlát egyenlítsünk ki”

– emelte ki a szóvivő. Készpénz befizetésére bármely bank számlájára lehetőség van, ehhez csupán személyazonosító okmányra, a kedvezményezett IBAN-számára és a befizetni kívánt készpénzre van szükség.

