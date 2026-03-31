Lelassul, vagy stagnálni fog a gazdasági növekedés

Idén várhatóan 0,5%-os lesz a gazdasági növekedés, az infláció pedig eléri a 3,9%-ot. A várakozásokat ronthatja az iráni és a közel-keleti helyzet. Ha néhány héten belül nem ér véget a háború, tovább romlanak Szlovákia gazdasági kilátásai. Még kisebb lesz a növekedés, az infláció pedig tartósan 6% körül lehet – tájékoztatott kedden a Szlovák Nemzeti Bank (NBS).

„Eddig egy háború volt, most már kettő van, számos geopolitikai problémával kell szembenéznünk, sok a gazdasági probléma, sok a gond. Egy ilyen keserves nemzetközi politikai és gazdasági helyzetben úgy becsüljük, hogy a szlovák gazdaság körülbelül fél százalékos növekedést produkálhat, az infláció pedig egyes energiahordozók ára miatt visszatér a 4 százalék körüli szintre” – részletezte Peter Kažimír, a jegybank elnöke.

Hozzátette, hogy ez a viszonylag kedvező forgatókönyv, és azon alapszik, hogy gyorsan, néhány héten belül véget ér az iráni háború. Kažimír felhívta a figyelmet, hogy sokkal rosszabbul alakul a helyzet, ha elhúzódik a háború és pusztító következményei lesznek a közel-keleti kőolaj és a földgáz kitermelésére, feldolgozására és szállítására.

„Ebben az esetben azzal is számolunk, hogy egyáltalán nem lesz gazdasági növekedés Szlovákiában, az infláció pedig 6%-ra ugorhat. Természetesen egy ilyen forgatókönyv hatással lenne a hazai munkapiacra is, munkahelyek szűnhetnek meg”

– tette hozzá. Emlékeztetett, hogy a szlovák gazdaság kicsi és nyitott, és sokkal érzékenyebben reagál az ilyen sokkhelyzetekre. A jegybank negatív forgatókönyve szerint idén 0,3%-kal csökkenhet a gazdaság, jövőre pedig 1,1%-os növekedés lehetséges. Ebben az esetben az idei infláció elérné az 5,4%-ot, és a következő két évben 6% körül alakulna. A jegybank közölte, nem akar riogatni, viszont azt tartja a felelős hozzáállásnak, ha felhívja a figyelmet, hogy mennyire bizonytalan a helyzet.

„A rosszabb forgatókönyv szerint elhúzódik a háború és jelentős károk keletkeznek az energetikai infrastruktúrákban. Ebben az esetben 2028-ig nagyon magasak maradnak az energiaárak, ennek következtében nagy lesz a bizonytalanság a pénzpiacokon, a társadalomban, így a gazdaságba vetett bizalom is gyengül. És természetesen a magasabb ár minden más termék árában lecsapódik”

– mondta Horváth Mihály, a jegybank vezető közgazdásza. Másrészt hozzátette, korábban kiderült, hogy a gazdaság, a cégek és a háztartások is meglepően ellenállóak tudnak lenni a nehéz időkben. Ezért feltételezhető, hogy a jelenlegi válsághelyzettel is megbirkóznak, és bizonyos segítség az államtól is várható.

„De ez az egyik legsötétebb forgatókönyv. Ha a következő néhány hétben rendeződik a konfliktus, bár az egész évben tovább fogunk birkózni a következményeivel, de körülbelül fél százalékos gazdasági növekedés lehet. Az infláció nagyjából 4%-os, a bérek is körülbelül 4%-kal emelkedhetnek a gazdaságban, tehát nullán leszünk. A foglalkoztatás is stabil marad, csak enyhén nőhet a munkanélküliség”

– tette hozzá Horváth.

