Szlovákia és Csehország kormánya kedden, március 31-én közös ülésen találkozik a Morva–Sziléziai régióban található Studénka városában, a Nová Horka kastélyban. A tárgyalásokon a versenyképesség támogatásával, a közlekedési infrastruktúrával és az energetikai biztonsággal foglalkoznak majd.

„A Cseh Köztársaság miniszterelnöke, Andrej Babiš, valamint a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico (Smer-SD) aláírják a Cseh Köztársaság és Szlovákia kormánya közötti elmélyített együttműködésről szóló memorandumot” – közölte a cseh kormány a honlapján.

A találkozó jóval több, mint egy szokásos diplomáciai esemény

A találkozó két év kihagyás után valósul meg, miután a korábbi kormányközi konzultációkat a cseh fél felfüggesztette a külpolitikai nézetkülönbségek, elsősorban az ukrajnai háború megítélése miatt.

A mostani egyeztetés így egyértelműen a kapcsolatok újraindítását és normalizálását célozza.

A program szerint a kormánytagokat ünnepélyes keretek között fogadják, majd közös fotó után munkamegbeszélés következik, amelyet sajtótájékoztató zár. A tárgyalások középpontjában a versenyképesség erősítése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és az energetikai biztonság áll.

A két miniszterelnök, Andrej Babiš és Robert Fico, egy együttműködési memorandumot is aláír, amely a két ország közötti kapcsolatok elmélyítését szolgálja. Tehát Pozsony és Prága ismét szorosabb politikai párbeszédre törekszik.

A szlovák és a cseh kormány első közös ülése 2012-ben volt Uherské Hradištěben, a két állam közötti kiemelkedően jó kapcsolatok kifejezéseként. A legutóbbi, 2024 áprilisának és májusának fordulójára tervezett kormányközi konzultációk elmaradtak. Az akkori cseh kormány megszakította azokat arra hivatkozva, hogy nem ért egyet a szlovák kormány egyes külpolitikai lépéseivel, különösen Szlovákia Ukrajnával kapcsolatos álláspontjával. Ezt megelőzően 2023 áprilisában tárgyalt együtt a két kormány Trencsénben. Eddig összesen nyolc ilyen közös ülésre került sor.

