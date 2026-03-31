Új dolgozói parkolóval javítja a betegforgalom kiszolgálását az érsekújvári kórház
Régió

BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Az Érsekújvári Egyetemi Kórház új parkolót nyitott alkalmazottai számára. A létesítmény a kórház területén található, és összesen 98 parkolóhelyet kínál, köztük mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket is. Amint azt a kórház szóvivője, Lucia Hamran Kollárová közölte, a monoblokk épülete előtti, valamint a gyermekklinika melletti külső parkolók a jövőben a betegek és a látogatók rendelkezésére állnak.

„Az új parkoló megnyitásával felszabadulnak a helyek a kórház épülete előtti parkolókban a betegek és a látogatók számára. Ezzel igazságosabbá és hozzáférhetőbbé kívánjuk tenni a parkolást mindenki számára” – nyilatkozta az intézmény igazgatója, Mikuláš Blaško.

Az új dolgozói parkoló része a közvilágítás és egy kamerarendszer is, amely hozzájárul a nagyobb biztonsághoz. A parkolót a patológiai osztály épülete mögötti szabad területen alakították ki, a kórház zárt területén, az adminisztratív épület közelében.

A közeljövőben sorompórendszerrel is kiegészítik, amely a kórház komplex parkolásirányítási rendszerének részét képezi majd.

„Elsődleges célunk az egészségügyi ellátás elérhetőségének javítása és a leginkább rászorulók, vagyis betegeink komfortjának növelése. Azáltal, hogy a dolgozók járműveit az új parkolóba helyezzük át, várakozásaink szerint csökken a túlzsúfolt nyilvános parkoló terhelése. A parkolási politika következő lépéseként a monoblokk előtti nyilvános parkoló felújítása következik, a kivitelezési munkálatok pedig várhatóan még az idén megkezdődnek”

– tette hozzá az igazgató.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma