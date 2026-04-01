Csukás István 90 – Ünnepi műsorokkal tiszteleg a közmédia a meseíró előtt

Nagycsütörtökön, április 2-án ünnepeljük Csukás István születésének 90. évfordulóját, amelyről tematikus műsorokkal, mesékkel, versekkel, televíziós és rádiós különkiadásokkal emlékezik meg a közmédia. Az ünnepi kínálatban klasszikus rajzfilmek és portréműsorok mellett egy világpremier is helyet kap: bemutatják az író utolsó művét, a Süsüke világot lát című hangjáték-sorozatot Berkes Bence, Kalocsányi Gábor, Bodrogi Gyula és Hűvösvölgyi Ildikó főszereplésével.

A közmédia jubileumi programsorozatának középpontjában a Csukás Meserádió ünnepi hete áll, amely már március 30-tól tiszteleg névadója előtt. Az esti mesékben ismert színművészek olvassák fel Csukás István történeteit és verseit: hétfőn Koncz Gábor a Süsü, a sárkány kalandjai egyik kedves történetét hozza el a hallgatóknak, míg Bodrogi Gyula verset szaval. Kedden Szacsvay László olvas fel a Mirr-Murr kalandjaiból, verssel Halász Judit készül a gyerekeknek. Szerdán a Csukás Meseposta műsorvezetője, Mikó István Pom Pom meséivel szórakoztat. Az évforduló napján különleges archív felvétel is hallható lesz, amelyen maga Csukás István szavalja el az Egy kisfiú mondja című versét, este pedig Hűvösvölgyi Ildikó olvassa fel Süsü egyik történetét.

Április 2-án újdonsággal bővül a rádió kínálata: világra szóló premierként mutatják be a Süsüke világot lát című, 26 részes hangjátéksorozatot, amely Csukás István utolsó, eddig kiadatlan műve. A történetben Süsüke és a Kiskirályfi a világűrben utazva próbálják újra összerakni a széthullott bolygót, miközben különös világokat és lényeket ismernek meg. A hangjáték főszereplőjét, Süsükét Berkes Bence kelti életre, a Kiskirályfit pedig Kalocsányi Gábor alakítja. A történetben már jól ismert szereplőkkel is találkozhat a hallgató: Bodrogi Gyula mellett Hűvösvölgyi Ildikó, Kiss Mari és Papp János is szerepet kap. A kísérőzenét a Lóci játszik zenekar szerezte.

A televíziós csatornák is tematikus műsorfolyammal készülnek. A Duna World műsorán este egymás után látható lesz A nagy ho-ho-ho horgász, a Pom-Pom meséi és a Sebaj Tóbiás egy-egy epizódja. Az M2 Mesetévé napközben szintén Csukás-rajzfilm blokkokkal jelentkezik, a többi között a Süni és barátai, A nagy ho-ho-ho horgász, a Pom-Pom meséi, A legkisebb Ugrifüles és a Sebaj Tóbiás részeivel. A 19:50-kor kezdődő Csillagok esti mesefényben című műsorban Süsü, a sárkány kalandjai várják a gyermekeket, akik szombaton és vasárnap 15:50-kor is együtt dúdolhatnak a híres egyfejűvel. A gyerekcsatorna április 2-i esti Mesemozi sávjában pedig a kultikus Keménykalap és krumpliorr kerül képernyőre. A Bartók Rádió Muzsikáló-műsorfolyamában sokak által ismert és kedvelt Csukás-mesék zenéi hallhatók, például a Süsü, A nagy ho-ho-ho horgász és a Pom Pom meséi legendás dallamai.

A tematikus kínálatot az M5 kulturális csatorna műsorai egészítik ki. Az április 2-i Librettóban a Fabula együttes beszél a Csukás István által inspirált Kócbaba című lemezükről, megismerhetik a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas művész költészetének kezdeteit is, amikor még felnőtteknek szóló verseket alkotott. Ugron Zsolna portrésorozatában, a 19:30-kor kezdődő A Nagyokban két részletben láthatnak archív beszélgetést Csukás Istvánnal.

A Nemzeti Archívum az évforduló alkalmából részletes cikket közölt, valamint egy Csukás-kvíz kitöltésére is hívja olvasóit.

Csukás István 90 – egy nap a mese jegyében, a magyar gyerekirodalom egyik legnagyobb alakját ünnepelve, április 2-án a közmédia csatornáin.

