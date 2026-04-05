Nagy erejű robbanóanyagot találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közelében

Nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében – tájékoztatta Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap Orbán Viktor miniszterelnököt.

Aleksandar Vucic az Instagramon közölte, telefonon tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt a történtekről.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink

nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak”

– húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől „néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.

Közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy

„ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk”.

A szerb elnök végül leszögezte: „könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja”.

„Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe”

– hangsúlyozta.

Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet. Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják. A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.

Pásztor Bálint: ez terroristaakció!

Terroristaakciónak nevezte a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza közelében talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezését a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap.

Pásztor Bálint a Facebookon közölte, „amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő”.

„Újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés”

– írta.

„Ezen leszünk a jövőben is, partnereinkkel. Megvédjük a közösségünket és a szerb-magyar stratégiai partnerséget is” – fűzte hozzá.

„A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek”

– fejtette ki álláspontját a VMSZ elnöke.

Szijjártó Péter: visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást!

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Szijjártó Péter a minisztérium közlése szerint azt mondta,

„Ma húsvét vasárnap van. Ha van olyan nap, aminek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, akkor ez a mai. Ehhez képest nem régen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén”.

Ez az a vezeték, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja – tette hozzá. Megjegyezte, „itt az elmúlt napokban, hetekben volt minden, az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén, és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett”.

Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként – mondta.

Hozzátette, mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát,

nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat.

A miniszter megjegyezte, ha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt, Magyarországon.

„Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg” – jelentette ki Szijjártó Péter.

MTI/Felvidék.ma