Medvehagymaszezon van, íme néhány egészségtudatos recept

Sok gasztronómia iránt érdeklődő a medvehagymaszezon miatt (is) várja a tavaszt. A fűszernövény egész Közép- és Észak-Európában, valamint Ázsia egyes részein őshonos, így a történelmi Magyarország teljes területén megtalálható. Erdélyben az eltérő éghajlat miatt kicsit később és hosszabb ideig terem, mint Magyarországon.

Nálunk a medvehagyma szezonja jellemzően március elejétől április közepéig vagy végéig tart, az időjárás függvényében.

Népszerűségét karakteres, fokhagymára emlékeztető aromájának és sokoldalú gasztronómiai felhasználásának köszönheti. Rendkívül kedvező hatással van az egészségünkre.

Természetes antibiotikumként működik, segíti az emésztést, és vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal is bír.

„A medvehagyma egyre népszerűbb, főleg a szezonjában. Beszerezhetjük piacokon, zöldségeseknél vagy akár saját magunk is gyűjthetjük az olyan erdőkben, ahol ez engedélyezett, például a Mecsekben vagy a Bakonyban. Szedéskor azonban nagyon fontos az óvatosság, mert levelei könnyen összetéveszthetők a mérgező gyöngyvirágéval. Frissen a hűtőben, nedves konyharuhába csavarva néhány napig tartható el. Hosszabb időre leginkább fagyasztással, olajos tartósítással vagy szárítással tartósíthatjuk. Azonban, ha ezt nem tesszük, akkor sincs gond, szezonon kívül is beszerezhető feldolgozott formában, például pesztóként, krémként vagy szárított fűszerként szaküzletekben“ – mondta dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár.

Medvehagymakrémes csirkemell

Hozzávalók: 2 egész csirkemell csont nélkül; 20 dkg ToTu krém; 6-8 medvehagymalevél; 2 dkg reszelt, éven túl érlelt parmezán; 2-3 evőkanál zsír; pár csepp citromlé; törött bors; só. Hozzávalók a körethez: 4 kisebb cékla; rukkola; balzsamecet.

A körethez a céklát becsomagolva, sütőben megsütjük. Megtisztítjuk. Kockára vágjuk. A ToTu krémet a medvehagymával botmixerrel összedolgozzuk. Ízesítjük a parmezánnal, a citromlével, a törött borssal és a sóval. A csirkemelleket pillangóra vágjuk. Sózzuk, borsozzuk. Megkenjük a medvehagymás krémmel. Roládszerűen feltekerjük, vagy csak összehajtjuk a krémes felével befelé. Hústűvel összetűzzük, majd a felforrósított zsírban minden oldalán átsütjük. Balzsamecettel meglocsolt rukkolával és sült céklával kínáljuk.

Bakonyi medvehagymás nokedlivel

Hozzávalók: 70 dkg csirkemell; 50 dkg gomba; 1 fej vöröshagyma; 2-3 evőkanál zsír (mindegy, milyen); 1 teáskanál őrölt pirospaprika; 1 paradicsom; 1 paprika; 2-3 gerezd fokhagyma; 10 dkg ToTu extrán krémes; 2–3 evőkanál citromlé; 1–2 evőkanál víz; törött bors; só.

A zöld nokedlihez személyenként: 10 dkg főtt tojásfehérjerúd; 1 tojás; 2 dkg zsír (mindegy, milyen); 4 dkg nyílgyökér liszt; 2,5 dkg medvehagyma (snidling vagy újhagyma zöldje); 1 teáskanál só.

A húst kockára vágjuk. Sózzuk, borsozzuk, majd felforrósított olajban fehéredésig pirítjuk. Tányérra szedjük, és felhasználásig félretesszük. A sütésből visszamaradt zsírban, csipetnyi sóval üvegesre pirítjuk a finomra vágott vöröshagymát. Lehúzzuk a tűzről, megszórjuk a pirospaprikával, és felöntjük egy kevés vízzel. Hozzáadjuk a kockára vágott paprikát, paradicsomot és az összezúzott fokhagymát, majd a tűzre visszatéve zsírjára pirítjuk. Beletesszük a gombát. Ízesítjük sóval, törött borssal, és addig pároljuk, amíg a gomba levet nem ereszt, és puhává nem válik. Ekkor hozzáadjuk a citromlével, sóval, kevés vízzel elkevert extrán krémes ToTut. Ha szükséges, kevés vízzel hígítjuk. Végül belerakjuk a csirkemelldarabokat, és együtt jól összeforraljuk. Nokedlivel tálaljuk, amihez valamennyi hozzávalóját turmixgépbe téve egynemű masszává dolgozzuk. Sós, forró, de nem lobogó vízbe téve 2–3 perc alatt megfőzzük (ha feljön a víz színére, tényleg csak 1–2 perc kell neki). Leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük.

Medvehagymás kence

Hozzávalók: 20 dkg ToTu krém; 20 dkg ToTu rögös; 10 dkg folyékony kókuszolaj; 2–3 evőkanál finomra vágott medvehagyma; 1–2 teáskanál citromlé; törött bors; só.

A ToTu krémet egyneműre keverjük a kókuszolajjal. Hozzáforgatjuk a ToTu rögöst és a medvehagymát. Sóval, citromlével, törött borssal ízesítjük, és már kenhetjük is a kedvenc sós péksütinkre.

