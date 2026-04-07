„Az USA a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink”

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból.

Kiemelte:

Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben.

Idén is jelentősen nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban hat amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat több mint 100 milliárd forint értékben. Ma megerősítették a stratégiai szintet elért együttműködést az űripari és a védelmi területeken is – jelezte.

Szót ejtett arról is, hogy a világ súlyos energiaválság felé halad, értékelése szerint ezért különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani.

Kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket szavai szerint Magyarország mindig is támogatott.

„Meg vagyok győződve arról, hogy ha 2022-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna”

– utalt az orosz-ukrán háborúra, hozzáfűzve: ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök béketörekvéseit, már régen béke lenne Ukrajnában.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba – fogalmazott.

Elmondta, hogy J.D. Vance-szel áttekintették a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is. Négy területen különösen fontos a kormányzati tapasztalatok cseréje: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén, ezekben ugyanis Magyarország komoly tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel bír – közölte Orbán Viktor.

Az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben is fennmarad és folyamatos lesz

– rögzítette.

Kérdésre válaszolva azt mondta: J.D. Vance-szel beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Ezt fájdalmas témának nevezte, hangsúlyozva, hogy két keresztény ország háborújáról van szó, ráadásul Európa területén.

Kiemelte:

Mindig is nagyra becsülte az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy az első pillanattól kezdve ezt a két dimenziót tartotta a legfontosabbnak és a korábbi elnökkel szemben egyértelműen a béke mellett van.

Arra is felhívta a figyelmet: az orosz-ukrán háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna mai területén számos magyar ember él, „akiket besoroznak, gyakran brutális kényszerítő körülmények közepette elviszik őket és meghalnak”.

Emlékeztetett: korábban Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte, hogy legyen békecsúcs az Egyesült Államok és Oroszország között, és helyszínnek Budapestet javasolta. Magyarország erre igent mondott, a békecsúcsnak technikai előkészítését mind az Egyesült Államok, mind pedig Oroszország elnökével megtárgyalta – tette hozzá.

„Magyarország most is készen áll arra, hogyha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, hogy kettőjük között egy békecsúcsra van szükség, akkor Budapest ennek a találkozónak továbbra is örömmel ad helyszínt és áll rendelkezésre”

– fogalmazott.

A kormányfőt arról is kérdezték, mi lesz Európával, azon belül Magyarországgal, miután sem Oroszországból, sem a Közel-Keletről nem érkezik olaj.

Orbán Viktor azt mondta: nem akarja eltitkolni, hogy a magyar helyzet nehéz. Emlékeztetett: az ukránok először még 2022 végén blokád alá vették az Oroszországból Magyarországra gázt szállító vezetéket, de – folytatta – ezt még sikerült kivédeni a Török Áramlat gázvezetékkel.

„Majd most, nem sokkal a választások előtt, szerintem a választásokkal összefüggésben és egy ukránpárti kormány esélyének megteremtése érdekében lezárták, blokád alá vették olajvezetékünket is, azt az olajvezetéket, ami a magyar gazdaság köldökzsinórja”

– tette hozzá.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben el kell látni a magyar gazdaságot és a magyar fogyasztókat üzemanyaggal és energiával, és rá kell kényszeríteni az ukránokat arra, hogy nyissák meg a vezetéket.

„Nekünk erre van egy tervünk, ezt a tervet lépésről lépésre hajtjuk végre, és a végén meggyőződésem, hogy miután a nemzeti erők megnyerik Magyarországon a választást, az ukránoknak nem marad más választásuk, mint hogy feladják az olajblokádot és újra megindítsák a Barátság olajvezetéket, és Magyarország visszatérhet a normális gazdasági működés keretei közé”

– jelentette ki, hozzátéve, „így lesz ez”.

Úgy értékelt: az európai háborús ukránpárti stratégia megbukott, mert eleve „rendkívül furcsa gondolat” volt, hogy az ukránokat megsegítve, az elhúzódó háborúban Oroszországot olyan nehéz gazdasági helyzetbe lehet hozni, hogy az oroszoknak meggyengült állapotban kell majd leülniük a béketárgyalásokhoz.

Hangsúlyozta:

Ez azért „különleges gondolat”, mert Európa – amely se nyersanyaggal, se energiával nem rendelkezik – gazdasági háborút akart nyerni egy olyan országgal szemben, amelynek korlátlan energiája és nyersanyaga van.

Az iráni háború miatt kialakult energiaválságra utalva Orbán Viktor rámutatott: most hirtelen minden felértékelődött, ami az oroszoknak van, így sokkal kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint bármikor voltak korábban.

„Itt egy merőben új helyzettel fogunk szembenézni majd a magyar választásokat követően”

– jelezte.

MTI/Felvidék.ma