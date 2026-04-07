Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Magyarország továbbra is készen áll megrendezni az amerikai-orosz békecsúcsot Budapesten – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután kedden Budapesten hivatalos látogatáson fogadta J.D. Vance-t, az Amerikai Egyesült Államok alelnökét.

A magyar kormányfő az amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta: J.D. Vance-szel beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Ezt fájdalmas témának nevezte, hangsúlyozva, hogy két keresztény ország háborújáról van szó, ráadásul Európa területén.

Kiemelte:

mindig is nagyra becsülte az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy az első pillanattól kezdve ezt a két dimenziót tartotta a legfontosabbnak és a korábbi elnökkel szemben egyértelműen a béke mellett van.

Arra is felhívta a figyelmet: az orosz-ukrán háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna mai területén számos magyar ember él, „akiket besoroznak, gyakran brutális kényszerítő körülmények közepette elviszik őket és meghalnak”.

Emlékeztetett: korábban Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte, hogy legyen békecsúcs az Egyesült Államok és Oroszország között, és helyszínnek Budapestet javasolta. Magyarország erre igent mondott, a békecsúcsnak technikai előkészítését mind az Egyesült Államok, mind pedig Oroszország elnökével megtárgyalta – tette hozzá.

„Magyarország most is készen áll arra, hogyha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, hogy kettőjük között egy békecsúcsra van szükség, akkor Budapest ennek a találkozónak továbbra is örömmel ad helyszínt és áll rendelkezésre”

– fogalmazott.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

„Az USA a világ legerősebb országa, és ők...

Magyarország és az Egyesült Államok egyetért a Nyugat...

Az amerikai alelnök várja a találkozót Orbán Viktorral

Ma kezdik meg a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

Magyarország megerősíti a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának...

Nagy erejű robbanóanyagot találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával...

Orbán Viktor: kormányzásunk horgonya a kereszténység

XIV. Leó: Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket,...

Létrejött a Patrióták csoportja az Európa Tanács Helyi...

Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek a pápa vezette keresztútra

