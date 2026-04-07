Több mint 5700 mentőriasztás húsvétkor: szívpanaszok és sérülések vezetik a statisztikát

BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A húsvéti ünnepek idején összesen 5766 esetben riasztották a mentőszolgálatot Szlovákiában – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Petra Klimešová, az Országos Mentőszolgálati Operatív Központ (OS ZZS) kommunikációs és marketingosztályának munkatársa.

A bevetések többsége szív- és érrendszeri panaszokhoz köthető: ilyen esetből 1051-et regisztráltak.

Ezt követték a különféle fájdalommal járó esetek (798), valamint a sérülések (791).

Területi bontásban a legtöbb mentőegység a Kassai kerületben (1047) és az Eperjesi kerületben (911) vonult ki, míg a legkevesebb riasztást a Trencséni kerületben jegyezték (518).

Az alkoholfogyasztással összefüggésben 316 pácienshez hívták a mentőket.

„A legtöbb ilyen jellegű beavatkozást a Zsolnai kerületben (55), valamint a Pozsonyi kerületben (48) regisztráltuk, míg a legkevesebbet a Nagyszombati kerületben (20)”

– tette hozzá Klimešová.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

