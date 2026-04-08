A zselízi ifj. Rák Norbert vezényletével nyert rangos tornát Norvégiában a Puskás Akadémia utánpótlás csapata

Újabb felvidéki sportsikernek örülhetünk: a Garam menti Zselízről származó ifj. Rák Norbert közreműködésével a Puskás Akadémia U13-as gárdája hódította meg a norvégiai Bergent. A „kalandozó magyarok” nemzetközi porondon is bizonyították: a tehetség és az alázat északi szélben is győzelmet ér. A vikingek földje, a hűvös Skandinávia volt a célpontja a Puskás Akadémia preakadémistáinak, akik közös történetük eddigi leghosszabb túrájára vállalkoztak. A Jakab Gábor által irányított U13-as alakulat azonban nem városnézésre utazott Bergenbe: a fiúk a pályán mutatták meg, hogy a magyar futballiskola versenyképes a fizikálisan erős északiakkal szemben is.

Magabiztos út a fináléig

A torna során a csapat végig fegyelmezetten és kreatívan játszott. A csoportmérkőzéseket és az elődöntőt is sikerrel vették, így jutottak el a döntőig, ahol a házigazda, az SK Brann várt rájuk. A finálé igazi drámát hozott: a rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult, ám a szétlövés során a magyarok koncentráltak jobban, és 4–3 arányban diadalmaskodtak. A siker különösen kedves a szívünknek, hiszen a győztes csapat keretének oszlopos tagja volt a zselízi ifj. Rák Norbert is. A fiatal tehetség – aki a Garam menti kisvárosból indulva vált a Puskás Akadémia egyik ígéretes játékosává – teljesítményével hozzájárult a tornagyőzelemhez, és méltón képviselte szülőföldjét is a nemzetközi mezőnyben. Norbert szereplése egyúttal a felvidéki utánpótlás-nevelés és a kitartás szép visszaigazolása: a zselízi gyökerek és a felcsúti szakmai munka remek ötvözetét láthattuk Norvégiában. Jakab Gábor vezetőedző szerint a torna szakmailag is sokat adott a fiúknak: „Érdekes volt megismerni egy másik futballkultúrát. A csapatok szinte mind játékra törekvő, technikailag képzett ellenfelek voltak. A gyerekek nagyon gyorsan alkalmazkodtak, jó gondolatok mentén, kreatívan fociztak. A legnagyobb elismerés azonban az volt, hogy ellenfeleinktől csupa pozitív visszaigazolást kaptunk.”

Az apa, id. Rák Norbert hozzátette: „Mérhetetlenül büszke vagyok a fiamra és az egész csapatra! Norvégiában, idegen környezetben, fizikálisan erős ellenfelek ellen győzni nem kis teljesítmény. Tudom, mennyi munka és lemondás van ebben a sikerben, mind a gyerekek, mind az edzői stáb részéről. Nonó mindig is kitartó volt, és ez a győzelem visszaigazolja, hogy jó úton jár. Köszönjük a felcsúti szakembereknek a beléjük fektetett hitet, a fiúknak pedig azt a küzdeni akarást, amivel elhozták a kupát Bergenből.”

A bergeni trófea elnyerése fontos mérföldkő ezeknek a fiataloknak a pályafutásában. Nekünk, felvidékieknek pedig újabb ok a büszkeségre, hiszen láthatjuk, hogy vidékünk szülöttei bárhol a világon megállják a helyüket, legyen szó akár a legzordabb északi pályákról is.

Csonka Ákos/Felvidék.ma