Ferenčák: ez politikai üldöztetés, nem mondok le a mandátumomról

A Hlas-SD-ből kizárt Ján Ferenčák képviselő ügyvédjei, Peter Kubina és Tomáš Strémy büntetőjogi szakértő kíséretében érkezett szerdai kihallgatására Besztercebányára, a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatalba (ÚBOK).

Ferenčák egyúttal Késmárk polgármestere.

Szerinte a múlt század 60-as éveiből ismert politikai üldöztetés folyik ellene, akkori állambiztonsági módszerekkel. De ez nem izgat különösebben

– tette hozzá újságíróknak.

Ferenčák azt mondta, két ügyben akarja kihallgatni a nyomozó, az elsőben gyanúsítottként szerepel, és a családi cégével és a vagyonrészével kapcsolatos. A másik ügyben tanúként hallgatják meg.

„Egyelőre senki ellen nem indítottak eljárást, ami furcsa, mert vagyonlefoglalásra már sor került egy magáncégnél” – mondta a képviselő. Leszögezte,

ráállították a biztonsági szolgálatokat, hogy olyan dolgokat keressenek, amivel kriminalizálhatják és befeketíthetik.

„Hajtóvadászat indult ellenem a vagyoni helyzetemmel kapcsolatban, most pedig videófelvételeket használtak fel ellenem. Az a cél, hogy megfélemlítsenek, hogy egy közjogi méltóság ne merje kimondani a véleményét, hogy úgy szavazzak, ahogy elvárják az ország vezetői, hogy kénytelen legyek elhagyni a parlamentet, és valaki szófogadó kerüljön a helyemre. De nem izgatnak különösebben ezek a dolgok, tiszta a kezem, mindent meg tudok magyarázni. Nem mondok le a mandátumomról, el fogom mondani a véleményemet, és azokat a törvényeket fogom megszavazni, amelyek mindenkinek hasznára válnak, nem pedig egyes csoportok érdekeit szolgálják” – mondta Ferenčák.

