Szlovákiában marad a kőolajellátási válsághelyzet, gázolaj már exportálható

Fennmarad a kőolajellátási válsághelyzet Szlovákiában, de gázolajat már importálhat a kőolaj-finomító a környező országokba – jelentette be a kormány ülése közben Robert Fico kormányfő és Denisa Saková gazdasági miniszter.

Közölte, hogy a Slovnaft vasárnap (április 5.) visszaadta az állami olajtartalékból kölcsönzött kőolajat. „A megállapodás szerint a szlovákiai kőolajellátási válsághelyzet fennmarad, a kölcsönt visszaadta a Slovnaft.

A tankolási mennyiségre vonatkozó kormányrendelet április 19-ig érvényes. Kiiktattuk azt a részt, amely megtiltotta az exportot a finomítónak”

– sorolta Fico.

Saková közlése szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta átlagban 48 centtel emelkedtek Európában az üzemanyagárak.

„Szlovákiában a kormány és a Slovnaft konstruktív együttműködésének köszönhetően az elmúlt két hétben átlagban csak 10–15 centtel. A mai árak is elfogadhatóak a szlovákiai piac számára”

– mondta Saková.

„Visszaadtuk a tartalékalapba a 105 ezer tonna kőolajat, arab és norvég kőolaj keverékét. Most már nagyobb kapacitással dolgozik a Slovnaft, mint a válság kitörése előtt, akkor napi 7000–7500, ma 12 ezer tonna kőolajat dolgozunk fel. Feltételezéseink szerint április végére futhat fel 100 százalékra a termelés” – mondta Szabó Gábor, a Slovnaft igazgatótanácsának elnöke.

„Azt a kérdést kaptuk a kormánytól, képesek vagyunk-e exportálás mellett ellátni a hazai piacot. A válaszunk igen, hiszen a Slovnaft mindig is exportálta a termékei 60–65%-át, főleg a környező államokba” – tette hozzá Szabó.

A kormányrendelet szerint péntektől (április 10.) lehet gázolajat exportálni.

„Az exporttilalom okai fokozatosan megszűntek. A jelenlegi kormányrendelet célja a gázolaj kivitelét ideiglenesen korlátozó korábbi rendelet 2. paragrafusának eltörlése”

– írta az Állami Tartalékalap az indoklásban.

A többi korlátozás érvényben marad, tehát a jármű üzemanyagtartályán kívül csak 10 liter gázolajat lehet tankolni kannába, és a külföldiek drágábban tankolnak. Az export engedélyezését a tartalékalap indoklása szerint a piaci helyzet változása tette lehetővé, továbbá az, hogy a Slovnaft elegendő kőolajat vásárolt más szállítási vonalak és az Adria-vezeték kihasználásával, és olyan szintre töltötte fel saját tárolórendszerét, hogy április 14-15-től teljes kapacitással működhet.

Hagyományosan a Slovnaft látja el üzemanyaggal Csehország és Ausztria egyes régióit.

