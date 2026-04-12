A levélszavazat külképviseleten vagy a választókerületi székhelyen még leadható
Illusztráció: Orbán Orsolya/szekelyhon.ro

Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe, ezt 497 ezren tették meg.

A szavazó szabadon dönthetett arról, milyen úton juttatja vissza voksát a Nemzeti Választási Irodához (NVI): a válaszborítékot feladhatta postán, ebben az esetben a levélnek a szavazás befejezéséig meg kell érkeznie az NVI-hez. A válaszborítékot fel lehetett adni a külképviseletek címére is úgy, hogy a szavazás végéig megérkezzen, vagy egyes külképviseleteken személyesen is le lehetett adni.

Azok, akik ezt nem tették meg, még a szavazás napján is leadhatják levélszavazatukat. A válaszboríték leadható a külképviseleteken a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6-19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen 6 és 19 óra között.

Az NVI-hez vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazat érkezett vissza, ebből 50 ezret közvetlenül az NVI-hez juttattak el, 243 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.

MTI/Felvidék.ma

