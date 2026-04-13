„A választási „klubfoci” időszaka lezárult, itt az ideje az egységnek”

A Magyar Szövetség országos vezetése szintén közösségi oldalán gratulált az új miniszterelnöknek, aki a nagyon erős mandátum mellé – mint írták – hatalmas felelősséget is kapott a választóktól.

„Magyarországnak közösségi békét, a Kárpát-medencében a nemzetpolitika vívmányainak megőrzését és folytatását kívánjuk! Tisztelet a legyőzöttnek, sok bölcsességet a győztesnek!” – írta Gubík László.

Egy új politikai korszak kezdete Magyarországon

Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke szerint a magyar választások eredménye egy új politikai korszak kezdetét jelzi. Úgy fogalmazott, ezt a döntést tiszteletben kell tartanunk, és felelősséggel kell viszonyulnunk hozzá.

„Ezúton szeretném megköszönni a jelenlegi kormány munkáját és elkötelezettségét a külhoni magyar közösségek iránt. Az elmúlt években számos olyan intézkedés született, amely hozzájárult identitásunk, intézményeink és közösségeink megerősítéséhez. Ez a figyelem és támogatás nem magától értetődő – ezért köszönet illeti mindazokat, akik ezért dolgoztak.

Ugyanakkor gratulálok a Tisza Párt választási eredményéhez, valamint Magyar Péter részére a kormányalakítás lehetőségének elnyeréséhez. A bizalom, amelyet a választók adtak, komoly felelősséget jelent” – írta Pandy Péter.

Kifejtette, a külhoni magyar közösségek számára mindig az a legfontosabb, hogy a nemzet egysége megmaradjon – politikai ciklusokon és pártpolitikai különbségeken túl is.

„Bízunk benne, hogy ez az egység a jövőben is tovább erősödik, és hogy a külhoni magyarság ügye továbbra is kiemelt helyet kap a nemzetpolitikában. A következő időszak feladata közös: megőrizni mindazt, ami érték, és építeni arra, ami összeköt bennünket. Mert a nemzet nem választási ciklusokban gondolkodik – hanem generációkban” – nyilatkozta a Magyar Szövetség Országi Tanácsának elnöke.

A választók döntése egyértelmű, a változás iránti igény megmutatkozott

Cziprusz Zoltán, a Magyar Szövetség országos elnökségének és rimaszombati járási elnökségének tagja, Besztercebánya megyei képviselője közösségi oldalán értékelte a magyarországi parlamenti választások eredményét. Megfogalmazásában külhoni magyar szemszögből tekintett a történésekre, hangsúlyozva az eredmény jelentőségét és következményeit.

Cziprusz Zoltán kifejtette, a Tisza Párt jelentős felhatalmazást kapott, amely komoly felelősséggel jár, és amelyhez gratulációját fejezte ki.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fidesz 16 éves kormányzati időszaka európai viszonylatban is kiemelkedő, és semmiképpen sem tekinthető kudarcnak. Külön köszönetet mondott a pártnak a nemzetegyesítés érdekében tett lépésekért, valamint a külhoni magyar közösségek támogatásáért, amelyet meghatározónak nevezett.

Cziprusz szerint a Fidesz számára az ellenzéki időszak lehetőséget teremthet a megújulásra és az újraépítkezésre.

Úgy véli, a nemzet érdeke egy erős, jól működő politikai erő fennmaradása, ezért sok sikert kívánt a pártnak a további munkához.

A választás győztesével kapcsolatban kiemelte: a Tisza Párt mintegy 3,1 millió szavazattal rendkívüli felhatalmazást kapott. Reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter nemzetpolitikára vonatkozó kijelentései gyakorlati lépésekben is megvalósulnak, és a külhoni magyar közösségekben is partnerekre találnak.

Fontos célnak nevezte a nemzeti egység megerősítését, nemcsak a határokon túl, hanem az anyaországon belül is.

Bejegyzése végén a felvidéki magyar közösséghez is szólt. Úgy fogalmazott: a választási „klubfoci” időszaka lezárult, és itt az ideje az egységnek. Arra kérte a közösséget, hogy a politikai nézetkülönbségek ne osszák meg őket, hanem a közelgő, sorsdöntő választásokra egységesen készüljenek. Hangsúlyozta: a közös cél érdekében a Magyar Szövetség zászlaja alatt kell összefogniuk.

Zárásként bizakodó üzenetet fogalmazott meg:

„Hajrá, magyar nemzet, hajrá, Magyar Szövetség!”

2026. április 12-én tartották a magyarországi parlamenti választásokat. A Tisza Párt szerezte meg a legtöbb szavazatot és parlamenti mandátumot, ezzel kormányalakítási többséghez jutott, míg a 16 évig kormányzó Fidesz-KDNP ellenzékbe került. Magyar Péter pártja 52%-os eredménnyel és 138 mandátummal kétharmados többséget szerzett , míg az Orbán Viktor vezette Fidesz körülbelül 38%-kal 55 mandátumot nyert. Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalommal pedig 6 képviselői helyhez jutott a 199 fős parlamentben. A részvételi arány 79,6% volt, azaz 6,2 millió szavazó élt a választói jogával. Ebből 3,1–3,2 millió választópolgár szavazott a változásra, a Fidesznek 2,2–2,3 millió szavazója van, a Mi Hazánknak 350–400 ezres a szavazótábora.

