Peter Pellegrini: Szlovákia a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartásában érdekelt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva Szlovákiában kormányzati és ellenzéki politikusok egyaránt a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartása és megerősítése iránti reményüket fejezték ki vasárnap éjjel kiadott állásfoglalásaikban.

Peter Pellegrini szlovák államfő – a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint –

meggyőződését fejezte ki, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi évek során alakult ki.

„Magyarország népe demokratikus választások során döntött parlamentje összeállításáról. Hiszem, hogy a kapcsolatok Szlovákia és Magyarország között megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi években volt, és az továbbra is a kölcsönös tiszteleten, együttműködésen, illetve az európai uniós és NATO-tagságon és a jószomszédi kapcsolatokon és barátságon alapul majd” – fogalmazott állásfoglalásában Peter Pellegrini.

Richard Raši, a szlovák parlament, a hárompárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártja, a korábban Peter Pellegrini által vezetett Hlas-SD által jelölt elnöke a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek és pártjának a választási győzelemhez. Kijelentette: bízik benne, hogy Magyar Péter politikájával megerősíti országa kapcsolatait Szlovákiával.

„A magyar választók a szabad és demokratikus választásokon döntést hoztak államuk további irányáról. Gratulálok Magyar Péternek és pártjának, a Tiszának a választási győzelemhez és hiszem, hogy politikájukkal megerősítik a jó kapcsolatokat Szlovákiával és közösen veszünk részt a V4-es csoport támogatásában és fejlesztésében, ahogy az EU és a NATO tekintetében is, amelynek részei vagyunk” – fogalmazott bejegyzésében Richard Raši.

A legnagyobb szlovák ellenzéki pártok a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint üdvözölték Magyar Péter és pártja, a Tisza választásokon elért győzelmét, és a magyar–szlovák kapcsolatok további építése mellett érveltek.

MTI/Felvidék.ma

