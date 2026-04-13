Robert Fico: gratulálok és készen állok az együttműködésre az új miniszterelnökkel

Robert Fico szlovák kormányfő gratulált a leendő új magyar miniszterelnök választásokon elért eredményéhez, akivel – mint fogalmazott – készen áll az intenzív együttműködésre – jelentette ki a szlovák miniszterelnök hétfőn a közösségi médiaplatformján közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a szlovák kormány céljai változatlanok.

Robert Fico, aki a hétvége folyamán többnapos hivatalos látogatásra Vietnámba utazott, a pozsonyi kormányhivatal által közreadott állásfoglalásában a magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva azt írta:

teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar állampolgárok döntését a választásokon, gratulál az új magyar miniszterelnöknek, akivel készen áll az intenzív együttműködésre. Egyidejűleg ismertette: a szlovák kormány céljai változatlanok.

A szlovák miniszterelnök közleményében ezzel kapcsolatban három pontot fogalmazott meg. Elsőként kiemelte: a szlovák kormánynak érdekében áll, hogy

baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat tartson fenn Magyarországgal a két ország területén élő nemzeti kisebbségek helyzetét illetően.

Második pontként rámutatott: a szlovák kormány a V4-es formátum újjáélesztésében érdekelt. Harmadik pontként kifejezésre juttatta: abban is érdekeltek, hogy közös lépések történjenek Magyarországgal az energetikai érdekek védelme terén.

„Hiszem, hogy továbbra is létezik Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa eminens érdeke is annak irányában, hogy a Barátság kőolajvezeték működése újrainduljon” – világított rá Robert Fico.

A miniszterelnök következő közösségimédia-bejegyzésében azt írta: köszönetét nyilvánítja a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az elmúlt években megvalósított kitűnő együttműködésért, azért, hogy „a kölcsönös tisztelet légkörében óriási energiát fektettek a minőségi szlovák–magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan szinten, mint ebben az időszakban”.

Politikája „ami a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét illeti, nagy példát jelentett és mindig is jelenteni fog számomra” – fogalmazott Robert Fico a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

