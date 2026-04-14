EBESZ: a magyarországi választásokon hiányoztak az egyenlő versenyfeltételek

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Pablo Hispan, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) küldöttségvezetője, Sargis Khandanyan, az EBESZ rövid távú megfigyelő missziójának különleges koordinátora és vezetője, Rupa Huq, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének (OSCE PA) küldöttségvezetője és Eoghan Murphy, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelő missziójának vezetője (b-j) a magyarországi országgyűlési választások nemzetközi megfigyelőinek sajtótájékoztatóján a Budapest Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az április 12-i magyarországi országgyűlési választás lebonyolítása szakszerű volt, a voksoláson rekordszintű részvételt tapasztaltak, a kampányt ugyanakkor mély politikai megosztottság jellemezte, és a folyamatra rányomta a bélyegét az egyenlő versenyfeltételek hiánya – jelentette ki hétfőn Budapesten az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rövid távú megfigyelő missziójának különleges koordinátora és vezetője.

Választás 2026 - A nemzetközi megfigyelők sajtótájékoztatója

Budapest, 2026. április 13. Sargis Khandanyan, az EBESZ rövid távú megfigyelő missziójának különleges koordinátora és vezetője a magyarországi országgyűlési választások nemzetközi megfigyelőinek sajtótájékoztatóján a Budapest Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Sargis Khandanyan elmondta: 47 országból 389 megfigyelő vett részt a folyamatban. Az április 12-i választásokon aktív polgári részvétel volt tapasztalható rekordszintű részvétellel. A választók valódi alternatívák közül választhattak, de nem voltak egyenlő feltételek, mivel a kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között.

Hangsúlyozta:

a választási hatóságok szakszerűen és hatékonyan dolgoztak, a szavazás lebonyolítását a megfigyelt szavazókörök többségében pozitívan értékelték. Ugyanakkor a közhivatalokkal és adminisztratív erőforrásokkal való visszaélés, a médiában tapasztalt egyértelmű elfogultság és a kampányfinanszírozás hiányosságai rontották az esélyegyenlőséget.

Hozzátette: a közhivatalokkal és adminisztratív erőforrásokkal való visszaélést jogszabály nem tiltja, és ezt a kormánypárt ki is használta.

Választás 2026 - A nemzetközi megfigyelők sajtótájékoztatója

Budapest, 2026. április 13. Pablo Hispan, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) küldöttségvezetője a magyarországi országgyűlési választások nemzetközi megfigyelőinek sajtótájékoztatóján a Budapest Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Pablo Hispan, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) küldöttségvezetője a választást „nagyszerű napnak” nevezte Európa számára, és gratulált a magyar választóknak.

Kiemelte: a kampányt erős politikai megosztottság, az állami források egyoldalú felhasználása és torz információs környezet jellemezte.

Hozzátette: a választás jogi kereteit meg kell változtatni.

Választás 2026 - A nemzetközi megfigyelők sajtótájékoztatója

Budapest, 2026. április 13. Rupa Huq, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének (OSCE PA) küldöttségvezetője a magyarországi országgyűlési választások nemzetközi megfigyelőinek sajtótájékoztatóján a Budapest Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Rupa Huq, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének küldöttségvezetője kiemelte: a részvétel 79,8 százalékos volt, ami a választók erős elkötelezettségét mutatja.

Ugyanakkor bírálta a jelöltviták hiányát és a közszolgálati média egyoldalú működését.

Megjegyezte: a kampányt az Európai Unióval és Ukrajnával kapcsolatos negatív, gyakran félelemkeltő üzenetek uralták, amelyek meghatározták a közbeszédet.

Választás 2026 - A nemzetközi megfigyelők sajtótájékoztatója

Budapest, 2026. április 13. Eoghan Murphy, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelő missziójának vezetője a magyarországi országgyűlési választások nemzetközi megfigyelőinek sajtótájékoztatóján a Budapest Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Eoghan Murphy, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelő missziójának vezetője hangsúlyozta: a kampány aktív volt, de nem voltak egyenlő versenyfeltételek, és elmosódott a határ az állam és a kormánypárt között.

Kiemelte: az online kampány szabályozatlansága és a kampányköltési korlátok eltörlése tovább torzította a versenyt. Hozzátette: a médiamegfigyelés egyértelmű elfogultságot mutatott, miközben a független újságírás strukturális hátrányban van a kormányközeli médiával szemben.

Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala Magyarországon marad, és a választási folyamat lezárása után részletes zárójelentést készít – tette hozzá.

mti/Felvidék.ma

