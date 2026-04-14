Kevesebb bürokrácia: a parlament elfogadta az anyakönyvi törvény módosítását

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselői ma elfogadták az anyakönyvi törvény módosítását, amelyet a Szlovák Belügyminisztérium terjesztett elő. A tárca szerint a változtatások célja a bürokrácia csökkentése és a digitalizáció előmozdítása.

A módosítás több területen is változásokat hoz. Meghatározza például az anyakönyvi hivatal helyi illetékességét a halottá nyilvánítás bejegyzésekor.

„Az új bírósági struktúra – amelynek keretében egyes megszűnő járásbíróságokat összevontak jogutód intézményekkel, és azok kirendeltségekké alakultak – miatt szükségessé vált pontosítani, mely anyakönyvi hivatal végzi a halottá nyilvánítás bejegyzését a halotti anyakönyvbe”

– indokolta a minisztérium.

Újdonság az is, hogy a különleges anyakönyvből származó másodpéldányokat a jövőben az ország bármely anyakönyvi hivatalában ki lehet majd állítani.

„Eddig a különleges anyakönyv hivatalos kivonatait kizárólag egyetlen helyen – a pozsonyi különleges anyakönyvi hivatalban – adták ki. A javaslat ezt hatékonyabbá teszi”

– közölte a tárca.

A módosítás lehetővé teszi továbbá az elektronikus anyakönyvi okiratok jogi célú felhasználását. Emellett egyszerűsödik az adminisztráció a névviselés terén: a jövőben nem kell teljes egészében bejegyezni a szülők megállapodásait vagy a bírósági döntéseket a gyermek vezetéknevére vonatkozóan, az anyakönyvbe elegendő lesz magát a vezetéknevet rögzíteni. Hasonló szabály vonatkozhat a házastársak és gyermekeik közösen megállapított vezetéknevére is.

A törvénymódosítás kibővíti azon helyek körét is, ahol a külföldiek tartózkodási okmányához kapcsolódó biztonsági személyi kód aktiválása, módosítása vagy visszaállítása elvégezhető. Ez a jövőben nemcsak a rendőrségen, hanem más, a belügyminisztérium által kijelölt helyszíneken is lehetséges lesz.

„A változtatás célja a külföldiek rendészeti ügyintézésének tehermentesítése és az ügyfélszolgáltatások hatékonyabbá tétele”

– áll az indoklásban.

Hasonló könnyítés vonatkozik a személyazonosító igazolványokhoz kapcsolódó ügyintézésre is. Az aktiválás, a biztonsági kódok megadása, valamint az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványok kezelése a jövőben más helyszíneken is elérhető lesz, nem csupán a rendőrségi okmányirodákban.

„Ezzel megnyílik az út például az egyetemes postai szolgáltató kiterjedt fiókhálózatának bevonása előtt. Az állampolgároknak így nem kell majd a gyakran túlterhelt okmányirodákat felkeresniük olyan adminisztratív ügyek miatt, amelyek nem igényelnek közvetlen rendőrségi döntést”

– olvasható az előterjesztésben.

