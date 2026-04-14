Peszkov szerint nem kellene az ukrajnai rendezésig várni az orosz-amerikai gazdasági együttműködéssel

Dmitrij Peszkov (Fotó: TASR)

Amíg az Egyesült Államok továbbra is az ukrajnai rendezés kérdéséhez köti a kétoldalú gazdasági együttműködés újraindítását Oroszországgal, addig Moszkva azt javasolja, hogy ne várjanak ezzel a konfliktus megoldásáig – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

„Mi úgy véljük, hogy egyáltalán nem szükséges ezzel megvárni az ukrajnai helyzet rendezését”- mondta.

Peszkov szerint mindkét országnak érdeke, hogy kölcsönösen előnyös projektekkel foglalkozzon, amelyekből nagyon sok lehetne a napirenden. Hozzátette, Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott jelenleg az orosz-amerikai szakmunkacsoport munkájában vesz részt az Egyesült Államokban, és nem foglalkozik az ukrajnai rendezéssel.

Kijelentette, hogy

Oroszország nem látott olyan bejelentést, amelynek értelmében az Egyesült Államok meghosszabbította volna az arra vonatkozó engedélyét, hogy harmadik országok orosz olajat szerezhessenek be.

Az ortodox húsvét alkalmából kihirdetett 32 órás tűzszünettel kapcsolatban, az orosz védelmi tárca jelentésére hivatkozva azt hangoztatta, hogy ezt az ukrán fegyveres erők több mint 6500 alkalommal megsértették.

„A számok beszédesek, valóban nagyon sok volt a tűzszünetsértés, a számok önmagukért beszélnek”

– mondta.

Az Oroszországban bevezetett digitális korlátozásokról szólva azt mondta, hogy „ez nem visszalépés a múltba”, és hogy biztonsági szempontok tették szükségessé őket. A szóvivő szerint  az internet működése az országban akkor normalizálódik majd, amikor a korlátozások szükségessége megszűnik, és ezt az oroszok többsége megérti. Hangsúlyozta, hogy a külföldi üzenetküldő szolgáltatásoknak be kell tartaniuk az orosz törvényeket, ellenkező esetben Moszkva kénytelen korlátozásokat alkalmazni velük szemben.

A fegyverzetkorlátozás ügyére kitérve azt mondta, hogy Oroszország számára ebben elvi kérdés az összes potenciál megvitatása, beleértve az Egyesült Királyságét és Franciaországét is.

MTI/Felvidék.ma

