Váltófutás a színpadon: Egressy Zoltán 4×100 című darabja a Komáromi Jókai Színházban

A Komáromi Jókai Színház április 13-án, hétfőn délután sajtótájékoztató keretében mutatta be legújabb készülő produkcióját, Egressy Zoltán 4×100 című vígjátékát, amelynek bemutatóját április 17-re tűzték műsorra. A komáromi társulat új előadásáról a sajtó képviselői előtt részletesen szólt Bagó Bertalan Jászai Mari-díjas rendező, valamint a darab főszereplői közül Holocsy Katalin és Jeney Luca, továbbá Finta Viktória dramaturg, aki a sajtótájékoztatót is moderálta.

Egressy Zoltán 4×100 című darabja napjaink Budapestjében, egy gyúrószoba és egy stadion melegítőpályájának közegében bontakozik ki, ahol a karakterek sorsán keresztül emberi töredéktörténetek, tragikus és tragikomikus élethelyzetek rajzolódnak ki. Az előadás látványvilága René Magritte szürrealista képi világát idézi, míg a zenei anyagot Furák Péter jegyzi. Bagó Bertalan rendező koncepciója pedig egy elemeltebb, a teret és az időt tudatosan kibillentő színpadi világ megteremtésére törekszik.

A sajtótájékoztatót Bárány János, a Komáromi Jókai Színház sajtóreferense nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent újságírókat, a média képviselőit, valamint az alkotócsapat jelen lévő tagjait, majd átadta a szót Finta Viktória dramaturgnak, aki moderátorként vezette tovább az eseményt, s átgondolt és célzott kérdéseken keresztül járta körül az előadás koncepcióját, a próbafolyamat kulisszatitkait, valamint az alkotói munka különböző rétegeit. Szó esett mások mellett a karakterformálásról, a látvány- és formavilágról, illetve arról is, hogy mi teszi különlegessé a produkciót a résztvevők személyes és szakmai nézőpontjából.

A készülő előadás rendezője, Bagó Bertalan Jászai Mari-díjas színész és rendező átfogó képet adott a darab művészi koncepciójáról és a próbafolyamat tapasztalatairól. Mint hangsúlyozta, bár pályája során számos kortárs szerző művével dolgozott, Egressy Zoltán darabját most rendezi először, amely – saját megfogalmazása szerint – különleges kihívást és inspirációt is jelentett számára.

Kiemelte, hogy

a kortárs művek, így Egressy szövegei is sajátos, mozaikos és gyakran abszurdba hajló történetvezetést alkalmaznak, ami újfajta színházi gondolkodást igényel mind az alkotók, mind a közönség részéről.

Hozzátette, hogy az előadás formai és képi világa tudatosan elemeltebb, a realitás és a szürrealitás határán egyensúlyozó térben bontakozik ki, amelyben az egyenként ismerős elemek együtt egy sajátos, stilizált világot teremtenek.

Mint fogalmazott,

célja „kizökkenteni az időt és a teret”, miközben a futás és a vágyódás motívumai zenei és vizuális szinten is meghatározó szerepet kapnak.

Megjegyezte továbbá, hogy az előadás erőteljes, sűrített jelenetekre épül, és alkotóként kizárólag olyan produkció létrehozásában vesz részt, amelyhez személyesen is mélyen tud kapcsolódni.

A darab egyik főszereplője, Holocsy Katalin a sajtótájékoztatón beszélt az általa megformált Grafika karakteréről és annak belső dilemmáiról.

Mint kiemelte,

a figura egyik központi kérdése a karrier és a család közötti választás, amely – megfogalmazása szerint – sok nő számára is ismerős élethelyzet, s amelynek súlyát a történet végére különösen erőteljesen érzékelteti a darab.

Hangsúlyozta, hogy bár saját élete nem azonos a karakter sorsával, a téma egyetemessége miatt sok néző magára ismerhet majd benne. Hozzátette továbbá, hogy az előadás egyik legfontosabb üzenete a közösség ereje: az egyéni ambíciók mellett a csapatszellem, az egymás iránti támogatás és az együttműködés az, ami valódi értékként jelenik meg a színpadon.

A darab egy másik főszereplője, Jeney Luca – aki Hóvirág karakterét kelti életre a színpadon – szintén részletesen beszélt szerepének összetettségéről és a darab által felvetett kérdésekről.

Mint kiemelte,

figurája egy olyan karakter, aki tudatosan alkalmazkodik a környezetéhez, sőt, bizonyos értelemben felül is írja annak szabályait, ami morálisan sokszor megkérdőjelezhetővé, ugyanakkor rendkívül izgalmassá teszi a szerepet.

Hozzátette, hogy Hóvirág egyfajta „tünete” a körülötte lévő világnak, és olyan döntési helyzeteket jelenít meg, amelyekkel a mindennapi életben is gyakran szembesülünk.

Megjegyezte továbbá, hogy

bár személy szerint nem tartja kedvenc sportjának a futást, mégis fontosnak tartja, hiszen mások mellett segít a feszültségek levezetésében, így a darab fizikai dimenziójához is tud kapcsolódni.

Mint fogalmazott, az előadás egyik lényegi üzenete az együttműködés nehézsége és törékenysége, valamint az a kérdés, hogy az egyéni és közös célok mentén valójában mit is tekintünk valódi sikernek.

A sajtótájékoztató végén az alkotók az előadás zenei világára is kitértek: mint elhangzott, a darab hangzásvilága Furák Péter, a Follow the Flow zenekarból is ismert alkotó munkáját dicséri.

Bagó Bertalan hangsúlyozta, hogy

a zene nem csupán kísérőelem, hanem az előadás szerves része, amely sajátos, olykor abszurd humorral átszőtt, kortárs hangulatot teremt. Emellett egy olyan dal is helyet kap a produkcióban, amelyet Furák Péter kifejezetten az előadáshoz írt, és eredetileg nem szerepelt a műben.

A 4×100 című darab premierjét április 17-én, pénteken 19 órakor tartják a Komáromi Jókai Színházban.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma