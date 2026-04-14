Zelenszkij szerint április végére ismét üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Április végére ismét üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték, amelyen az orosz kőolaj érkezik Magyarországra – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – tájékoztatott a TASR hírügynökség az AFP beszámolója alapján.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra. Orbán Viktor magyar kormányfő szerint a vezeték működőképes, és Ukrajna tisztán politikai okokból nem indította újra a kőolajszállítást.

Magyarország ezért az EU-ban megvétózta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt és közölte, minden uniós döntést blokkolni fog, amely Ukrajnát segítené, emellett az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem írta alá.

Az április 12-i magyarországi választást a Tisza párt nyerte. Magyar Péter megválasztott kormányfő kijelentette, hogy Magyarország teljes jogú EU- és NATO-tagságának visszaállításán fog dolgozni.

TASR/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Peszkov szerint nem kellene az ukrajnai rendezésig várni...

EBESZ: a magyarországi választásokon hiányoztak az egyenlő versenyfeltételek

Április 28-án országos választmányi ülést tart a Fidesz

Ursula von der Leyen: Európa nagyon magas árat...

Merz a fokozódó elégedetlenség miatt az üzemanyag adójának...

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

A magyarországi parlamenti választások eredményei

Orbán Viktor: gratuláltam a győztes pártnak

Szili Katalin: a Felvidékről kitelepített magyarokra emlékezni nemcsak...

Már a választásra jogosultak háromnegyede leadta a voksát

