A 27. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratra készülnek

A Felvidéki Huszár- és Hagyományőrző Egyesület 2026. április 25-26-án az 1848/49-es dicsőséges tavaszi hadjárat csatáinak emlékére az idei évben is megszervezi a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratot.

A Tavaszi Emlékhadjárat Európa térben és időben legkiterjedtebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata. Az Európa-szerte ismert hagyományőrző rendezvénysorozat helyszínei között szerepelnek a történelmi csataterek, megemlékezésekkel és csatabemutatókkal. Az anyaországi emlékezések után a Felvidéken folytatódik az emléktúra.

A felvidéki helyszínek programjai így alakulnak:

ÁPRILIS 25-26.

Állandó programpontok az egyes helyszíneken:

Huszárok, a honvédek és a tüzérek bevonulása – jelentés a polgármesternek, fogadás; Megemlékezés és koszorúzás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműveknél.

Mindkét napon Václav Tihamér tárogatós szólaltatja meg hangszerét.

Dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész, muzeológus, dr. Vass László h.ő. honvédezredes és dr. Tárnok Balázs h.ő. huszárkapitány előadásokat tartanak.

ÁPRILIS 25. (SZOMBAT)

KÖBÖLKÚT

10:30 Bolya Szabolcs polgármester köszöntője – A köbölkúti csata emlékművének koszorúzása – A helyi Csemadok mellett működő énekcsoport fellépése – Stampay János Alapiskola – vers, Igmándi Hagyományőrző Egyesület – ének.

SZŐGYÉN

12:00 Méri Szabolcs polgármester köszöntője – Görgey Artúr mellszobrának koszorúzása – Lovassági, gyalogsági és tüzérségi bemutató – lovagoltatás a Diós téren

KISÚJFALU

14:30 Geri Valéria polgármester fogadja a csapatokat a Kossuth-emléktáblánál a Faluháznál.

BÁTORKESZI

17:00 Labancz Roland polgármester köszöntője – Csatajelenet a kijelölt helyszínen – díszszemle.

Narrátor dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész, muzeológus.

ÁPRILIS 26. (VASÁRNAP)

IZSA

09:00 Duna-part – lovas, gyalogsági és tüzércsapatok bemutatója. Helyi önkéntes tűzoltók bemutatója.

ÉSZAK-KOMÁROM

14:00 Keszegh Béla polgármester fogadja a hagyományőrző csapatokat Klapka tábornok szobránál

Székely Tibor h. ő. ezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke mond köszöntőt

Napi parancs: kitüntetések, emlékérmek átadása, előléptetések

Koszorúzás, majd átvonulás az Öregvárba.

14:45 Václav Tihamér – tárogató, Igmándi Hagyományőrző Egyesület – ének.

15:30 CSATAJELENET az Öregvár udvarán. dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész, muzeológus.

