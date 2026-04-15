A Hlas-DS ragaszkodik a miniszterek költségtérítésének befagyasztásához

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter kijelentette, pártja ragaszkodik ahhoz, hogy befagyasszák a kormány tagjainak nyújtott költségtérítést, és a kormány elé terjesztik az erre vonatkozó javaslatot. Közlése szerint az SNS is egyetért vele – erről a kormány szerdai ülése előtt tájékoztatott.

A Hlas-SD ragaszkodik az ezzel kapcsolatos kormánypárti megállapodás betartásához. „Teljesen világos és ellenőrizhető, hogy volt ilyen megállapodás, nem beszélve arról, hogy ezt Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter is megerősítette” – mondta Tomáš.

Az SNS is megerősítette, hogy támogatja a befagyasztást, Andrej Danko, a párt elnöke nyilatkozott erről.

Tomáš elmondta, már két hete kész a Hlas-SD erre vonatkozó javaslata, de még nem került a kormány elé.

„Megvitattuk a koalíciós tanácsülésen, és ragaszkodunk hozzá, hogy a kormány jóváhagyja” – hangsúlyozta a munkaügyi miniszter.

Ha ez mégsem történne meg, a költségtérítés megemelt összegét januárig visszamenően jótékonysági célokra ajánlják fel a Hlas-SD miniszterei. „Valószínűleg egy szociális alapot hoznánk létre, amelyből a rászorulókat támogatnánk” – tette hozzá.

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter azt mondta, nem igazán érti a Hlas-SD minisztereit. Szerinte arról született megállapodás, hogy nem fognak emelkedni a miniszterek bevételei, és ez teljesült. „Azt hiszem, nem értették meg, hogy nem a költségtérítés befagyasztásával, hanem a magasabb adóteher bevezetésével értük el, hogy csökkenjenek a miniszterek fizetései” – mutatott rá Kaliňák.

