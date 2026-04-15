„Adjunk hálát Istennek az Ő rendíthetetlen szeretetéért” – nagyszabású filippínó zarándoklat érkezik Szentkútra

A Magyarországon élő filippínó katolikus közösség nagyszabású zarándoklatra készül: május 1-jén a hívek a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen gyűlnek össze közös imádságra és hálaadásra. Az esemény apropóját Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója adja, amely világszerte számos lelki programot és megemlékezést hív életre – ehhez csatlakozik a hazai filippínó közösség is.

A zarándoklat Orosz Lóránt OFM, a nemzeti kegyhely igazgatójának kezdeményezésére valósul meg; ő hívta ugyanis közös ünneplésre és hálaadásra a hazánkban élő filippínó híveket. Az ünnepi szentmisét Phoebie Romero Fababair ferences missziós atya celebrálja.

„Az esemény célja, hogy filippínó zarándokokként egy napra összegyűljünk, és közösen adjunk hálát Istennek az Ő rendíthetetlen szeretetéért, vezetéséért és áldásaiért, amelyeket Szent Ferenc életén keresztül is megtapasztalhattunk” – fogalmazott az összejövetel kapcsán Phoebie atya.

Magyarországon számos filippínó vendégmunkás él és dolgozik, akik közül sokan aktív tagjai a katolikus egyháznak.

Mivel a Fülöp-szigetek a világ egyik legnagyobb katolikus közösségének ad otthont, így a hit és a vallási hagyományok kiemelt szerepet töltenek be a mindennapjaikban

– ezt a lelkiséget hozzák magukkal ide is.

Fontos találkozási pont

A nap gazdag lelki programot kínál: lesz lehetőség szentgyónásra, közös rózsafüzér-imádságra, valamint ünnepi szentmisére is. A zarándokok külön áldásban is részesülnek, ami még személyesebbé teszi az alkalmat.

Phoebie testvér hangsúlyozta: a zarándoklat nem csupán vallási alkalom, hanem fontos közösségi esemény is: lehetőség arra, hogy a Magyarország különböző pontjain élő filippínók találkozzanak, megerősítsék egymást hitükben és összetartozásukban.

A résztvevők az ország számos településéről érkeznek majd – Gyöngyöstől Szombathelyig, Szegedtől Debrecenig.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak – nemcsak a filippínó közösség tagjait, hanem mindazokat, aki szívesen csatlakoznának ehhez a különleges eseményhez.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma