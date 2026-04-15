Brüsszelben nem sietik el Magyarék számára a befagyasztott források felszabadítását

Bár a kampány során Magyar Péter egyebek mellett azt ígérte, hogy a Tisza-kormány haladéktalanul megkapja Brüsszelből a Magyarország számára befagyasztott uniós pénzeket, pár nappal a választások után máris szembejött a valóság.

A Magyar Nemzet információi szerint az EP-képviselők jelenlegi álláspontja, hogy egyelőre nem szabad odaadni a pénzt Magyarországnak, Magyar Péter leendő kormányának ahhoz előbb bizonyítania kell. Az EP-ben a magyar ügyekkel foglalkozó baloldali Tineke Strik, aki egy igazi zöldpárti, keményvonalas globalista, sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy ne adják oda azonnal a jelenleg úgymond jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett uniós forrásokat a Tisza-kormánynak sem.

A holland képviselő nem tartja időszerűnek visszavonni a Magyarország elleni büntetőintézkedéseket.

Kijelentette, hogy a leendő Tisza-kormánynak „először konkrét intézkedéseket kell tennie a demokrácia, az alapvető jogok, a szólásszabadság és a jogbiztonság helyreállítása érdekében”.

Majd azzal folytatta, hogy a Magyarország ellen folyamatban lévő, 7. cikkely szerinti eljárást sem szabad visszavonni, aminek révén meg lehetne vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban.

A Tisza Párt egyik központi ígérete az uniós források teljes körű lehívása és gazdaságfejlesztésre fordítása volt.

Jelentős forrásokról van szó: az Európai Bizottság adatai alapján a 2021–2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21,0 százalékon áll Magyarország.

Az Európai Bizottság a leendő kormánnyal szemben is szigorú feltételeket szab a kifizetések felgyorsítása érdekében, uniós forrás csak akkor érkezhet, ha a Tisza-kormány haladéktalanul és maradéktalanul végrehajtja Brüsszel követeléseit.

