Nem alakul újra az ÚŠP és a NAKA, elutasította a parlament az SaS javaslatát

Sem a Speciális Ügyészi Hivatalt (ÚŠP), sem a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget (NAKA) nem hozzák létre újra. A 363. paragrafus értelmében nem korlátozzák a Legfőbb Ügyészség hatásköreit.

A parlamenti képviselők kedden elutasították az ellenzéki SaS úgynevezett maffiaellenes törvénycsomagját.

„A beterjesztett törvényjavaslat célja ezeknek – az igazságszolgáltatás szempontjából kulcsfontosságú – intézményeknek az újraindítása volt, hogy a bűncselekményeket, különösen a korrupciós ügyeket tisztességesen, objektíven és pártatlanul ki lehessen vizsgálni, egyúttal ezekben a kérdésekben a lehető legkevésbé kelljen beavatkozni az igazságszolgáltatás függetlenségébe” – fogalmazott az SaS javaslatot beterjesztő képviselőcsoportja.

Az SaS nem járt sikerrel a Büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításának kezdeményezésével sem, amellyel a bűnözés elterjedésére és a kisebb lopásokra szeretett volna reagálni.

„Egy súlyos társadalmi problémára reflektált ez a javaslat, amely a Büntető törvénykönyv 2024. augusztus 6-án hatályba lépett módosítása után merült fel, akkor, amikor 266-ról 700 euróra emelték a lopás bűncselekményi minősítésének küszöbét, és ezzel egyidejűleg törölték a többször elkövetett lopás bűncselekményi minősítését” – magyarázta a párt.

A módosításban az úgynevezett Horalky-törvényhez való visszatérést szorgalmazták, amely büntetné a többszöri kisebb lopást, s egyúttal bevezetne egy új büntetési tételt, az átnevelést.

