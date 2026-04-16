A külhoni magyar közösségek nemzetstratégiai ügyeinek méltányos támogatását várja az új magyar kormánytól az Erdélyi Magyar Szövetség

A külhoni magyar közösségek nemzetstratégiai ügyeinek figyelemmel követését és méltányos támogatását, ezen belül az erdélyi magyar politikai pluralizmus elfogadását és megőrzését várja az új országgyűlési többségtől és az új magyar kormánytól az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) – írta az MTI-nek küldött közleményében csütörtökön az erdélyi magyar párt.

A két kisebbik erdélyi magyar politikai szervezet egyikeként az EMSZ országos elnöksége felidézte, hogy a magyarországi választópolgárok vasárnap döntöttek az új Országgyűlés összetételéről, kétharmados felhatalmazást biztosítva a Tisza Pártnak. Arra is emlékeztettek, hogy az erdélyi magyar választók elsöprő többségben a Fidesz listáját támogatták.

Az EMSZ köszönetet mondott azoknak az erdélyi magyar szavazóknak, akik a párt képviselőire, munkatársaira és önkénteseire bízták levélszavazataikat. Emlékeztettek, hogy idén immár negyedik alkalommal segítettek azok összegyűjtésében és juttatták el „idejében és biztonságos körülmények között” a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátusra.

Az elnökség közleményében megköszönte Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kormányainak a külhoni és erdélyi magyarság támogatását az elmúlt 16 évben, „a határok feletti nemzetegyesítés és az egységes magyar nemzetbe való visszaintegrálás folyamatában tett lépéseit„.

„Bízunk benne, hogy az újonnan megalakuló országgyűlési többség és a jövőbeli magyar kormány kiemelt figyelemmel fogja illetni a külhoni magyar közösségek nemzetstratégiai ügyeit – és ezen belül az erdélyi magyar politikai pluralizmus valós elfogadását és megőrzését – és méltányos támogatását, valamint a Kárpát-medence összes magyar érdekképviseleti szervezetének bevonásával, a 16 év alatt kialakított, a magyar nemzet összetartását célzó és megjelenítő struktúrákat a továbbiakban is működtetni fogja” – írta közleményében az EMSZ országos elnöksége.

MTI/Felvidék.ma
Ezek is érdekelhetik

Csatlakozott a katolikus egyházfő háborúellenes megnyilatkozásaihoz az anglikán...

Európai bizottsági delegáció utazik pénteken Budapestre „a leendő...

Az euróövezetben az előzetesen becsültnél jelentősebben gyorsult a...

Megérkeztek a külképviseleti urnák, kezdődhet a szavazatok szétválogatása

Sulyok Tamás Magyar Pétert bízza meg kormányalakítással

Brüsszelben nem sietik el Magyarék számára a befagyasztott...

„Adjunk hálát Istennek az Ő rendíthetetlen szeretetéért” –...

Több mint 347 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez

Peszkov szerint nem kellene az ukrajnai rendezésig várni...

Zelenszkij szerint április végére ismét üzemképes lesz a...

