A külhoni magyar közösségek nemzetstratégiai ügyeinek méltányos támogatását várja az új magyar kormánytól az Erdélyi Magyar Szövetség

A két kisebbik erdélyi magyar politikai szervezet egyikeként az EMSZ országos elnöksége felidézte, hogy a magyarországi választópolgárok vasárnap döntöttek az új Országgyűlés összetételéről, kétharmados felhatalmazást biztosítva a Tisza Pártnak. Arra is emlékeztettek, hogy az erdélyi magyar választók elsöprő többségben a Fidesz listáját támogatták.

Az EMSZ köszönetet mondott azoknak az erdélyi magyar szavazóknak, akik a párt képviselőire, munkatársaira és önkénteseire bízták levélszavazataikat. Emlékeztettek, hogy idén immár negyedik alkalommal segítettek azok összegyűjtésében és juttatták el „idejében és biztonságos körülmények között” a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátusra.

Az elnökség közleményében megköszönte Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kormányainak a külhoni és erdélyi magyarság támogatását az elmúlt 16 évben, „a határok feletti nemzetegyesítés és az egységes magyar nemzetbe való visszaintegrálás folyamatában tett lépéseit„.

„Bízunk benne, hogy az újonnan megalakuló országgyűlési többség és a jövőbeli magyar kormány kiemelt figyelemmel fogja illetni a külhoni magyar közösségek nemzetstratégiai ügyeit – és ezen belül az erdélyi magyar politikai pluralizmus valós elfogadását és megőrzését – és méltányos támogatását, valamint a Kárpát-medence összes magyar érdekképviseleti szervezetének bevonásával, a 16 év alatt kialakított, a magyar nemzet összetartását célzó és megjelenítő struktúrákat a továbbiakban is működtetni fogja” – írta közleményében az EMSZ országos elnöksége.