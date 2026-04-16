A ZaMED ünnepélyes keretek között megnyitotta új mentőállomásait Ógyallán és Bényben

A ZaMED mentőszolgálat ma ünnepélyes keretek között megnyitotta új ügyeleti sürgősségi állomásait Ógyallán és Bényben. A mai naptól ezek az állomások részei lesznek annak a hálózatnak, melynek keretei között a ZaMED biztosítja a régióban a kórházi kezelést megelőző halaszthatatlan egészségügyi ellátást.

A ZaMED mentőszolgálat Európa legjobbjai közé tartozik, 2005 óta biztosítja Dél-Szlovákia lakossága számára a kórházi kezelést megelőző halaszthatatlan egészségügyi ellátást, korszerű technológiai eszközök és a legújabb gyógyászati eljárások alkalmazásával.

Csapatát több mint 300 magas szakmai színvonalat képviselő orvos és mentős alkotja.

Az ógyallai és bényi új mentőállomások működése a régió lakossága számára biztosítja a korszerű követelményeknek megfelelő, tapasztalt egészségügyi személyzet által nyújtott gyors egészségügyi ellátást a sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi problémáknál.

Mindkét új állomáson tapasztalt mentőszolgálat áll majd rendelkezésre, korszerű mentőkocsikkal és egészségügyi berendezéssel, melyek lehetővé teszik számukra az egészségügyi állapot gyors felmérését, majd az azt követő kórházba szállítást. A felszereltség részét képezik a korszerű EKG-készülékek, melyek biztosítják a gyors adatátvitelt, továbbá a gyógyszerkészletek és a műszerellátottság, melyek garantálják a magas színvonalú egészségügyi ellátást.

A betegek biztosak lehetnek abban, hogy a 155-ös szám hívását követően gyors és magas színvonalú ellátásban részesülnek. A mentőszolgálatok létesítését a helyi önkormányzatok is örömmel fogadták, Peter Závodský ógyallai és Herbácskó Anita bényi polgármesterek a ZaMED igazgatójával és a mentőszolgálatok tagjaival együtt avatták fel és nyitották meg ünnepélyes keretek között a régiójukat szolgáló mentőállomásokat.

Ezt követően a ZaMED képviselője átadta a két polgármesternek a helyi időseknek szánt ICE-kártyákat, ahová beírhatják fontos adataikat, betegségeiket, az általuk szedett gyógyszereket és a közeli hozzátartozójuk elérhetőségét. Ezáltal a kártyák szükség esetén segítenek a mentősöknek a beteg egészségügyi állapotának gyorsabb felmérésében és a pontosabb diagnosztizálásban.

NZS/Felvidék.ma/ZaMED