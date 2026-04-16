Akár négy nappal is korábban kezdődhet a nyári szünet Szlovákiában

Nem várt fordulatként ismét napirendre került, hogy a nyári szünet az eddig tervezettnél akár négy nappal korábban kezdődjön Szlovákiában. Tomáš Drucker oktatási miniszter ugyanis elismerte: elképzelhető, hogy a tanulók már pénteken, június 26-án (átvehetik a bizonyítványukat a mostani kedd (június 30.) helyett.

A tárca ugyanakkor nem az egész tanév lerövidítését fontolgatja, hanem a május 8-i helyzetre keres megoldást. Ez a nap állami ünnep, ugyanakkor munkanapra esik, ami az iskolák működtetésében és a pedagógusok díjazásában is problémát vet fel.

A minisztérium egyik lehetséges megoldása szerint az iskolák május 8-án nyitva maradnának, a pedagógusok pedig pótlék helyett később kapnának szabadnapot. Drucker szerint ez a pihenőnap akár a tanév utolsó napjára, június 30-ára is eshetne. A miniszter azonban azt sem zárta ki, hogy ezt még egy további nappal megtoldják, így a tanév már pénteken véget érhetne.

Ebben az esetben a nyári vakáció 66 naposra hosszabbodna. Ha viszont az iskolák május 8-án rendes működés mellett nyitva tartanak, a pedagógusok százszázalékos bérpótlékra lennének jogosultak, ami komoly terhet jelentene az intézmények számára.

A miniszter szerint a kérdés pénzügyi oldala sem elhanyagolható: a teljes többletköltség meghaladhatja a 20 millió eurót. Hozzátette, a végleges döntés egyelőre még nem született meg.

Itt érdemes megjegyezni: nehezen védhető helyzet, hogy a kormány megszüntet egy munkaszüneti napot, miközben az abból eredő bérköltségek és szervezési terhek továbbra is a rendszerben maradnak, és az iskolákon, azok fenntartóin csapódnak le.

