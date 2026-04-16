Az ombudsman a választójog egyenlőségének erősítését sürgeti az önkormányzati és megyei választásokon

Kép forrása: Róbert Dobrovodský, FB

Róbert Dobrovodský ombudsman a parlamenti képviselőkhöz fordult, és olyan jogszabályi módosításokat javasolt, amelyek erősítenék a választójog egyenlőségét az önkormányzati és megyei választásokon. A cél az, hogy minden választói szavazat azonos súllyal essen latba, és ne torzuljon a választási verseny.

A közjogvédő szerint pontosítani kellene a jelenlegi szabályozást annak egyértelmű rögzítésével, hogy a választókerületeket és az azokban megválasztott képviselők számát a lakosság számához arányosan kell meghatározni. Ez azt jelentené, hogy

egy-egy képviselőre nagyjából azonos számú lakosnak kellene jutnia.

Az ombudsman hivatala szerint bár ez az elv régóta érvényben van, és az alkotmánybíróság is többször megerősítette ezt az értelmezést, az önkormányzatok mégsem tartják be következetesen.

A javaslatcsomag része az is, hogy

a településeknek és a megyei önkormányzatoknak legkésőbb egy évvel a választási ciklus lejárta előtt meg kellene határozniuk és nyilvánosságra kellene hozniuk a választókerületeket.

Ez elegendő időt biztosítana a döntések törvényességi ellenőrzésére, és szükség esetén még a választások előtt lehetőséget adna a korrekcióra.

Dobrovodský az ügyészség szerepének megerősítését is szorgalmazza. Indítványa szerint az önkormányzati szerveknek a jelenlegi 60 nap helyett 15 napon belül kellene dönteniük az ügyészségi tiltakozásról, ha az a választókerületek kialakítását érinti. Ez szerinte megelőzhetné az olyan késedelmeket, amelyek ellehetetlenítik az érdemi beavatkozást még a választások előtt.

Az ombudsman emellett gyorsított közigazgatási bírósági eljárásokat is javasol, rövid és pontos határidőkkel a kereset benyújtására, a bírósági döntéshozatalra és a felülvizsgálati eljárásra. A cél az, hogy a jogszerűség védelme még a választások megtartása előtt biztosítható legyen.

A kezdeményezés alapját az a tavaly lefolytatott vizsgálat adta, amelyben az ombudsman a választójog egyenlőségének érvényesülését ellenőrizte. A felmérés valamennyi megyei önkormányzatra, valamint több tucat városra és községre kiterjedt. Az eredmények rendszerszintű hiányosságokra mutattak rá: a vizsgált esetek többségében sérült a választójog egyenlőségének elve, mivel az egyes választókerületekben leadott szavazatok nem azonos súllyal számítottak, egyes esetekben pedig többszörös eltérés is előfordult.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

