Blanár butaságnak nevezte, hogy a szlovák határra szállították volna a migránsokat

Akkora butaság, hogy Magyarország a szlovák határra szállította volna a migránsokat a szlovákiai választás előtt, mint fonott kosárban vizet hordani – jelentette ki csütörtökön Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter a parlament európai ügyekért felelős bizottságának ülésén. Emellett elfogadhatatlannak nevezte Magyar Péter megválasztott magyar kormányfőnek azt a kijelentését, hogy az összes magyar miniszterelnöke lesz.

„Azok alapján az információk alapján, amiket én tudok, ez akkora butaság, mint fonott kosárban vizet hordani” – válaszolta Blanár Michal Šimečkának, a PS elnökének kérdésére, aki a migránsok szlovák határra szállítását firtatta. Blanár feltette a kérdést, ugyan milyen segítséget jelentett volna ez az akkor ellenzékben levő Robert Ficónak, a Smer-SD elnökének.

Hozzátette, hogy Magyar Péter semmivel sem támasztotta alá ezt az állítását. Szerinte ez a feltétezés teljesen illogikus, mert a Smer-SD akkor ellenzékben volt, az akkori kormány pedig beengedte Szlovákiába a menekülteket.

„Már válaszoltam önnek” – mondta Šimečka következő kérdésére, vajon bekéreti-e az ügyben a külügyminisztérium a pozsonyi magyar nagykövetet.

Šimečka szerint ha Magyar Péter állítása igaz, az óriási botrány, és azt is bírálta, hogy a szlovák külügy nem akar hivatalosan reagálni. Magyar Péter néhány napja azt mondta, ellentétben Orbán Viktor távozó kormányfővel, ő nem fog kiengedni 2200 jogerősen elítélt embercsempészt a magyarországi börtönökből, és hozzátette, nem fognak migránsokat szállítani a szlovák határra, ha ezt Orbán szocialista barátjának érdekei úgy kívánnák a választási kampányban.

Blanár kijelentette, Szlovákia szuverén ország, és példásan gondoskodik az összes nemzetiségi kisebbségről, beleértve a magyart is. „Teljes egészében elfogadhatatlan számunkra Magyar Péter kijelentése, hogy ő az összes Kárpát-medencei magyar miniszterelnöke lesz” – mondta újságíróknak.

„Szlovákia Alkotmánya szerint az a magyar nemzetiségi kisebbség és az összes szlovák állampolgár kormányfője, aki megnyeri a szlovákiai választást” – hangsúlyozta a külügyminiszter. Ezzel arra is reagált, hogy Magyar Péter meghívta Budapestre Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét.

Blanár leszögezte, Szlovákia jó kapcsolatokra törekszik Magyarországgal. „Meg kell várnunk, míg megalakul az új kormány” – tette hozzá, azzal, hogy Szlovákia akkor foglal állást, ha kész lesz az új kormányprogram.

„A kormányfő használni akarja a kommunikációs csatornákat, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében megerősítést kapjunk az új magyar kormány álláspontjáról” – válaszolta arra a kérdésre, kapott-e már meghívót ő vagy Robert Fico Magyar Pétertől egy budapesti látogatásra.

Blanár a Beneš-dekrétumok ügyéről is nyilatkozott. „Belefoglaltuk a Büntető törvénykönyvünkbe, hogy ha valaki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat, az bűncselekmény, mert a Szlovák Köztársaság szuverenitását és a Szlovák Köztársaság második világháború utáni jogi alapjait támadja. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vitázni magukról a Beneš-dekrétumokról” – jelentette ki. „A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése számunkra vörös vonal, és ezt fogjuk mondani az új magyar kormányfőnek is. Mivel ez a szuverenitásunk alapköve” – tette hozzá.

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter is kitért Magyar Péter nyilatkozataira a csütörtöki parlamenti kérdések óráján. Pozitívan értékeli a V4 szerepének erősítését, ellenben szintén bírálja a dekrétumokkal kapcsolatos szavait. „Pontosan a Beneš-dekrétumok kérdése akaszthatja meg a V4-es együttműködést, mivel nemcsak Szlovákiát érinti, hanem természetesen Csehországot is” – tette hozzá.

Emellett a PS szemére vetette, hogy megnyitotta a dekrétumok kérdését. „Ha ez a téma a politikai harc részévé válik, azért a PS lesz a felelős, mert megnyitotta a kérdést” – zárta Kaliňák.

Magyar Péter elfogadhatatlannak nevezte, hogy börtön fenyegesse azt, aki bírálni merészeli a Beneš-dekrétumokat, és úgy véli, ezt a szlovákok nagy része is így gondolja.

Kaliňák a migránsok ideszállításáról szóló kijelentésekre is reagált. „Azt hiszem, ennek elsősorban az a forrása, hogy nem tudják, hogyan működnek ezek a dolgok” – mondta, és hozzátette, össze kell hasonlítani a 2015-ös, a 2022-es vagy 2023-as helyzetet is. Emlékeztetett arra, hogy Orbánnak vitája volt az EU-val, ezért megszüntette a szerb–magyar határ őrzését, és a migrációs hullám végigsöpört Magyarországon, majd Ausztria és Szlovákia felé irányult.

„Ugyanez történt 2015-ben is, azzal a különbséggel, hogy akkor Robert Fico kormánya megakadályozta, hogy a migránsok bejöjjenek Szlovákiába, Heger kormánya viszont befogadta őket” – mondta,

és hozzátette, ez az egyetlen különbség. Hangsúlyozta, hogy a migrációs probléma biztosan nem segítette hozzá a Smer-SD-t a választási győzelemhez. „Ez érdekes politikai téma, amelynek pozitív és negatív pontjai is lehetnek. De azt gondolom, hogy az előző kormánynak, amely így szétverte Szlovákiát, nem kellett több botrány” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma