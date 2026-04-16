Csatlakozott a katolikus egyházfő háborúellenes megnyilatkozásaihoz az anglikán egyház vezetője

Nyilatkozatban állt ki csütörtökön Sarah Mullally, Canterbury érseke, az anglikán világegyház legfőbb vallási méltósága a katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa mellett, akit az utóbbi napokban tett erőteljes háborúellenes megnyilatkozásai miatt Donald Trump amerikai elnök többször is éles hangvételű bírálatokkal illetett.

Sarah Mullally érsek – az anglikán egyház első női vallási vezetője – úgy fogalmazott: csatlakozik ahhoz a bátor felhíváshoz, amelyben a pápa a béke birodalmának eljövetelét szorgalmazta.

A háborúkért felmérhetetlen árat kell fizetni emberéletekben, ártatlan emberek vesztik életüket, kényszerülnek otthonaik elhagyására, családok szakadnak szét. Minden keresztény és más felekezetű, jóérzésű ember kötelessége, hogy a békéért dolgozzon és imádkozzon – hangsúlyozta Canterbury érseke.

Hozzátette: fel kell szólítani a politikai hatáskörrel felruházott embereket, hogy minden lehetséges módon törekedjenek a konfliktusok békés és igazságos rendezésére. Mullally érsek szerint az emberiesség közös eszménye nemzedékek óta inspirálja a béketeremtőket, és ebből az eszményből sarjadt ki az ENSZ is a második világháború üszkös romjain.

A mostani nemzedéknek újból hitet kell tennie a világszervezet alapokmánya, az emberi jogok érvényesülése, a nemzetközi jog, valamint az emberélet méltósága mellett – hangsúlyozta szokatlanul erőteljes politikai tartalmú csütörtöki nyilatkozatában az anglikán világunió vallási vezetője. Az afrikai látogatáson tartózkodó XIV. Leó pápa legutóbb éppen csütörtökön fogalmazott meg élesen háborúellenes álláspontot, kijelentve:

a világot „néhány zsarnok dúlja”, akik katonai és politikai haszonszerzés végett manipulálják a vallást, szemet hunynak a gyilkolásra és rombolásra költött dollármilliárdok felett, miközben gyógyításra, oktatásra, újjáépítésre nincs pénz.

A katolikus egyház első amerikai vallási vezetője az elmúlt napokban az iráni háborút is bírálta, és elfogadhatatlannak nevezte Trump azon korábbi kijelentését, hogy ha a teheráni rezsim nem hajlandó megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal, akkor „egy egész civilizáció fog elpusztulni”.

Az amerikai elnök dühödt hangvételű reagálásában úgy fogalmazott: „valaki mondja már meg Leó pápának”, hogy Irán az elmúlt két hónapban legalább 42 ezer ártatlan, fegyvertelen tiltakozót ölt meg, és azt is, hogy abszolút elfogadhatatlan lenne, ha Irán nukleáris fegyverre tenne szert.

MTI/Felvidék.ma