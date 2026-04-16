Komárom a Vág-híd felújítása miatt sürget pontos menetrendet, közben 2,2 millió eurós fejlesztési csomagról dönthet a város

A Vág-híd tervezett felújítása miatti várható közlekedési helyzet, a tavalyi gazdálkodás lezárása és az új, több mint 2,2 millió eurós fejlesztési csomag volt a három fő témája Keszegh Béla polgármester csütörtöki komáromi sajtótájékoztatójának. A városi hivatalban tartott tájékoztatón a polgármester hangsúlyozta: a város támogatja a híd korszerűsítését, ugyanakkor azt szeretné, ha a munkálatok nem bénítanák meg a térség mindennapi működését.

A város ezért levélben fordult a Szlovák Közútkezelő Vállalathoz, kérve a munkálatok ütemezésének mielőbbi pontosítását és a forgalmi korlátozások enyhítését szolgáló intézkedések kidolgozását.

A dokumentum szerint a jelenleg körvonalazódó, akár háromhetes teljes lezárás elfogadhatatlan volna, mivel a Vág-híd nem csupán közlekedési útvonal, hanem Komárom egyetlen északi bejárata, amelynek kiesése a teljes déli térség működését is megzavarhatja. A levél napi mintegy 15 ezer jármű forgalmára utal, és kiemeli, hogy a túlparti városrészek, illetve települések számára a kórházi ellátás, a mentők, a tűzoltók, a rendőrség, valamint az alapvető közszolgáltatások elérése is nehezebbé válhat.

Komárom ezért több konkrét intézkedést is kezdeményez.

A város azt kéri, hogy a kivitelező több műszakban, hétvégén és ünnepnapokon is dolgozzon, hogy a teljes lezárás időtartamát a lehető legrövidebbre csökkentsék. Emellett felvetette egy pontonhíd vagy komp működtetésének lehetőségét, gyűjtőparkolók kialakítását a Vág két partján, valamint ingajáratok bevezetését. A levélben szerepel az is, hogy kezdeményezni kellene a vasúti közlekedés megerősítését a Komárom–Érsekújvár vonalon, sőt a lezárás idején bizonyos járatok Gyulamajorban is megállhatnának. A város egy operatív munkacsoport felállítását is javasolja az útkezelő, a kivitelező, az önkormányzat, a járási válságstáb, a kórház, a vízművek és a kommunális szolgáltatók részvételével.

Keszegh Béla a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

a város nem akadályozni akarja a beruházást, hanem azt szeretné, hogy a felújítás megfelelő koordinációval, pontos tájékoztatás mellett valósuljon meg, hogy a lakosság, az ingázók, a vállalkozások és a közszolgáltatások időben fel tudjanak készülni az átmeneti időszakra.

A sajtótájékoztató másik fő témája a város 2025-ös gazdálkodásának lezárása volt. A polgármester elmondta: Komárom mintegy 39 millió eurós működési költségvetéssel gazdálkodott, és az évet 2 037 406 eurós többlettel zárta. Az előző évből megmaradt tartalékalapi összeggel együtt ez teremti meg annak lehetőségét, hogy a képviselő-testület most több mint 2,2 millió eurós fejlesztési csomagról dönthessen. Keszegh Béla szerint a város hitelterhelése továbbra is az országos átlag alatt maradt.

A polgármester hangsúlyozta:

a mostani csomagban a város prioritásai jól kirajzolódnak, hiszen a fejlesztések súlypontjai az oktatás, a sport és a kultúra.

Ezeket olyan közösségépítő területeknek nevezte, amelyek évről évre kiemelt figyelmet kapnak.

A legnagyobb tétel a Munka Utcai Alapiskola teljes korszerűsítésének befejezése. A már zajló, 1,3 millió eurós beruházást további 450 ezer euróval egészítenék ki, így szeptemberre az egész iskola megújulhat. A fejlesztés része a hőszigetelés, a nyílászárók korszerűsítése, a tető rendbetétele és a napelemek elhelyezése is.

Emellett közös kültéri tanterem jöhet létre az Eötvös utcai és a Rozmaring utcai iskola között, a művészeti iskola Nyár utcai épületrésze pedig 340 ezer euróból újulhat meg.

A sportberuházások között újabb fejlesztések várhatók a kajak-kenu központban, ahol rehabilitációs részleget alakítanának ki, valamint megújulnának az uszoda öltözői és zuhanyzói is. A kulturális fejlesztések között szerepel a kavai kultúrház belterének és kiszolgálóhelyiségeinek rendezése is.

A csomag része a városi rendőrség épületének felújítása, amelyre mintegy 380 ezer eurót fordítanának, valamint elindulhat a kutyamenhely első üteme is, kerítéssel, ketrecekkel és az alapműködéshez szükséges infrastruktúrával.

SZE/Felvidék.ma