Gubík László egy napja a Losonci járásban – gazdaság, oktatás és jövőkép

Április 16-án sűrű és tartalmas program várta Gubík Lászlót a Losonci járásban. A Magyar Szövetség elnöke a nap folyamán helyi vállalkozókkal, önkormányzati vezetőkkel és intézmények képviselőivel találkozott, miközben egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a régió jövője az együttműködésen, a helyi gazdaság megerősítésén és az erős érdekképviseleten múlik.

Családi vállalkozások, amelyek példát mutatnak

A nap Persén indult, ahol a delegáció ellátogatott a Kállai Nutfarmhoz. A családi vállalkozást a füleki Tóth László és testvére, Tóth Csaba vezeti. A gazdaság fő profilja a diótermesztés és feldolgozás, és mára Közép-Európa egyik jelentős ültetvényévé nőtte ki magát. Termékeik nemcsak Szlovákiában – például üzletláncok polcain – érhetők el, hanem nemzetközi piacokon is.

Ezt követően Füleken a Regiotel működésével ismerkedtek meg, amelyet Fehér László vezet. A cég különlegessége, hogy a személyes kapcsolatokra épít: miközben a nagy szolgáltatók egyre inkább eltávolodnak az ügyfelektől, a Regiotel gyors, közvetlen segítséget nyújt. Az is figyelemre méltó, hogy egy ilyen családi vállalkozás képes felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel.

A látogatások során hangsúlyosan megfogalmazódott: az államnak támogatnia kell az ilyen kis- és középvállalkozásokat. Ezek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem erősítik a helyi közösségeket, támogatják a kultúrát, az oktatást és a civil életet is.

Fejlesztések és kihívások Ragyolcon

A következő állomás Ragyolc volt, ahol György Péter fogadta a pártelnököt. A polgármester bemutatta az elmúlt évek fejlesztéseit, és kiemelte: a legtöbb beruházás megyei szinten dől el, ezért kulcsfontosságú az erős képviselet.

A program részeként megtekintették a 2024-ben felújított római katolikus templomot, majd a Ragyolci Alapiskolába látogattak. Az intézményben jelentős fejlesztések történtek, modern környezet várja a diákokat. Az iskola vezetése ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az oktatási reformok következetlensége miatt: a hosszú távú stratégia hiánya komoly kihívást jelent az oktatás színvonalának emelésében.

Fülek: együttműködés és közös eredmények

Füleken Agócs Attila fogadta a pártelnököt. Gubík László kiemelte: bár Agócs Attila nem tagja a pártnak, az együttműködés példaértékű. A közös munka eredményeként megyei szinten is komoly sikereket értek el, és a polgármester a következő választásokon is a párt támogatásával indul.

A látogatás során megtekintették a füleki várat, a Bebek-torony kiállítását, valamint II. Koháry István mellszobrát is, amely a pártelnök számára személyes jelentőséggel bír.

Párbeszéd az emberekkel: telt házas fórumok

A nap Losoncon és Füleken zárult, ahol a„pulóveres országjárás” keretében találkozott az emberekkel a pártelnök. Mindkét helyszínen telt ház fogadta, a résztvevők pedig nyíltan kérdezhettek.

A beszélgetések során szó esett a magyarországi politikai helyzetről, a párt jövőjéről, a lehetséges szlovákiai együttműködésekről, valamint a 2027-es parlamenti választások jelentőségéről is. A pártelnök hangsúlyozta: még mindig mintegy 350 ezer magyar választó él az országban, így reális esély van a parlamenti képviselet visszaszerzésére – de ehhez most kell lépni.

Kiemelte azt is, hogy egy átfogó, jövőbe mutató programra van szükség, különös tekintettel a családtámogatási rendszerre, amely képes lehet megállítani a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat.

Konkrét ígéret a régió jövőjéért

A nap egyik legfontosabb üzenete a jövőre vonatkozott. Gubík László bejelentette, hogy hamarosan találkozik Magyar Péterrel, és jelezni fogja számára: a régió számára kulcsfontosságú lenne egy Budapestet Krakkóval és Varsóval összekötő gyorsforgalmi és vasúti kapcsolat, amely a Losonci járáson keresztül haladna.

Ez a fejlesztés nemcsak a települések forgalmát tehermentesítené, hanem bekapcsolná a térséget a közép-európai gazdasági vérkeringésbe, új beruházásokat és turisztikai fellendülést hozva.

A Losonci járásban töltött nap világos képet adott: a régióban komoly értékek és lehetőségek rejlenek, de ezek kihasználásához tudatos építkezésre, együttműködésre és erős politikai képviseletre van szükség.

