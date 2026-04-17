XIX. Környezetvédelmi Nap a Domica mikrorégióban – hagyomány és felelősség

2026. április 17-én ismét megrendezésre került a Domica mikrorégió egyik legfontosabb közösségi eseménye, a XIX. Környezetvédelmi Nap. A rendezvény helyszíne idén a Borzova és Szilice közötti fennsíki út volt, a különleges természeti értékeket őrző Szlovák-karszt Nemzeti Park területén.

Az esemény célja, hogy ez a nap ne csupán egy közös munka legyen, hanem egy erős üzenet is, hogy a környezetünk megóvása közös felelősségünk. A résztvevők – helyi lakosok, diákok és önkéntesek – idén is aktívan kivették részüket a szemétszedésből, megtisztítva az út menti szakaszokat és a fennsík érzékenyebb részeit. A szervezők és a résztvevők közösen hívják fel a figyelmet a természetvédelem fontosságára, és arra, hogy mindannyiunk felelőssége megőrizni környezetünk tisztaságát a jövő generációi számára.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kezdeti időszakhoz képest ma már kevesebb hulladék gyűlik össze. A rendszeres akciók és a folyamatos figyelemfelkeltés hatására egyre többen vigyáznak a környezetükre. Ugyanakkor a szervezők hangsúlyozták, hogy a munka még nem ért véget, hiszen továbbra is szükség van az ilyen kezdeményezésekre.

Az elmúlt közel két évtized során a Környezetvédelmi Nap nemcsak a természet megtisztításáról szólt, hanem közösségépítő erővé is vált. Évről évre visszatérő résztvevők és új csatlakozók együtt dolgoznak, miközben erősödik a helyi összetartás és a felelősségtudat.

A program részeként idén is biztosítottak pihenőt és közös ebédet a résztvevők számára, amely lehetőséget adott a feltöltődésre és a beszélgetésekre. Ezek a pillanatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a környezetvédelem ne csupán feladat, hanem közös élmény legyen.

A hagyományokhoz híven idén sem maradt el a faültetés, amely mindkét településen fontos része volt a programnak. A községek polgármesterei közösen ültettek új facsemetéket, ezzel is hozzájárulva a térség természeti értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához. Ez a jelképes, ugyanakkor nagyon is kézzelfogható cselekedet jól tükrözi a közösség elkötelezettségét a jövő generációi iránt, és erősíti a természethez fűződő kapcsolatot.

A XIX. Környezetvédelmi Nap ismét bebizonyította, hogy kis lépésekből áll össze a nagy változás. A Domica mikrorégió példája jól mutatja, hogy kitartó munkával és összefogással egy tisztább, élhetőbb jövő építhető.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma