Az erdélyi magyarságnak az az érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal

Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteken felhatalmazta Kelemen Hunor szövetségi elnököt, hogy jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten – közölte Csoma Botond sajtószóvivő a SZÁT ülése után Kolozsváron.

Az erdélyi érdekvédelmi szervezet vezető testületének ülésén nem merült fel, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnöknek és a szövetség vezetőségének le kellene mondania, vagy hátra kellene lépnie, miután a magyarországi választásokon a Fidesz-KDNP-t támogatta, és bizalmi szavazást sem kért senki – közölte újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő.

Hozzátette: a SZÁT egyöntetű döntést hozott, amikor Kelemen Hunor felhatalmazásáról döntött.

Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget

– mondta Csoma az MTI kérdésére.

Reményének adott hangot, hogy a budapesti találkozón kiderül, a győztes párt elnökének milyen elképzelései vannak az erdélyi magyarokkal való kapcsolatról.

Az RMDSZ és a Tisza Párt elnökének feszültségtől sem mentes múltbéli kapcsolatáról újságírói kérdésre válaszolva közölte: Magyar Péter eddigi kijelentéseiből azt látni, hogy azt mondja: „borítsunk fátylat arra, ami volt, próbáljunk a jövő felé tekinteni”.

„Én ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem kell feltétlenül a múltban ragadni. A jövőre lehet úgy tekinteni – még hogyha a tüskék nem is múlnak el teljesen -, hogy nem hozzuk fel állandóan azt, mi volt a múltban” – mondta Csoma.

Közölte, hogy a magyarországi országgyűlési választásokon részt vevő

erdélyi magyarok 91 százalékban a Fidesz-KDNP-t támogatták.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy felmérés szerint a teljes erdélyi magyar közösség 74 százaléka Orbán Viktort és a Fideszt támogatja. Rámutatott, ha egy közösségben ekkora konszenzus van egy kérdésben, nem látja, hogy mire hivatkozva tudna a szövetség ellenállni a közösségi akaratnak.

Felidézte, hogy Markó Béla, a szövetség korábbi elnöke egy elemzést kért arra vonatkozóan, hogy az RMDSZ a jövőben miként viszonyuljon a magyarországi belpolitikai helyzethez. Csoma úgy vélte, erre szükség van, mivel jelenleg teljesen más a belpolitikai helyzet Magyarországon, mint eddig volt.

A SZÁT-ülésen a Fidesszel való jövőbeli kapcsolatról nem esett szó – mondta Csoma.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az RMDSZ-nek nagyon jó kapcsolata volt az Orbán Viktor vezette párttal, és

a szövetség nem felejtette el, hogy az mit tett az elmúlt 16 évben az erdélyi magyarságért, miként viszonyult hozzá különböző kérdésekben.

Ezért nem hinné, hogy a jövőben ne legyen kapcsolatuk az ellenzékbe kerülő párttal – mondta. Felidézte, hogy az RMDSZ akkor is tartotta vele a kapcsolatot, amikor ellenzékben volt.

„Egyrészt az erdélyi magyarok érdeke az, hogy az RMDSZ jó viszonyt ápoljon a magyar kormánnyal. Másrészt ennek a jó viszonynak az ápolása semmiképpen nem jelenti azt, hogy elfelejtenénk, mit tett a Fidesz az utóbbi 16 évben a nemzetpolitikában és az erdélyi magyarok irányában” – fogalmazott Csoma Botond.

Közölte: téved, aki azt gondolja, hogy a Fidesz és Orbán Viktor csak azért volt népszerű Erdélyben, mert tudtak pénzt küldeni, hiszen

2002 és 2010 között is népszerű volt, amikor az SZDSZ és az MSZP kormányozta Magyarországot.

Csoma Botond arról is szólt, hogy „nem volt elegáns kijelentés” Vlad Gheorghe, Ilie Bolojan román kormányfő tiszteletbeli tanácsosa részéről, amikor azt kérte Magyar Pétertől, hogy a Romániába érkezett magyar kormánypénzeket is vizsgálja ki.

„Tehát azt feltételezi, hogy mi törvénytelenséget követtünk el azokkal a pénzekkel, amelyeket nem az RMDSZ-nek adott a magyar kormány, hanem a közösségnek” – mondta.

Hozzátette: Gheorghe kérésével beavatkozott a magyar belpolitikába, csatlakozott az ottani hasonló hangokhoz, amit „nem tart helyesnek”.

MTI/Felvidék.ma