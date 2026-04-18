Fico viszonylag lojális az EU-hoz, nem fog nagy gondokat okozni

Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken kijelentette, hogy Robert Fico (Smer-SD) aránylag lojális az alapvető európai kérdésekben, és Orbán Viktor veresége után nem fog nagy gondokat okozni az Európai Unió működése során – tájékoztatott a TASR varsói tudósítója.

„Fico olyan, amilyen, de az alapvető európai kérdésekben igyekszik viszonylag lojális maradni, azt is elmondhatom, hogy

tudok rá hatni, milyen magatartást mutasson Európa felé,

és jó okom van azt feltételezni, hogy Orbán veresége után nem fog nagy gondokat okozni az unióban” – jelentette ki sajtótájékoztatóján Tusk.

Ezzel az uniós egyhangú döntéshozatal, a vétójog esetleges eltörléséről szóló vitára reagált, ami főleg Magyarország miatt erősödött fel egyes döntések blokkolása kapcsán.

Tusk azt is hangsúlyozta, ez egy nagyon érzékeny téma, Lengyelország nagyon óvatos az eltörléssel. Hozzátette,

a vétójog főleg a kis és közepes EU-tagállamoknak segített eddig az érdekeik érvényesítésében.

„Inkább azt gondolom, az EU-nak újra hinnie kellene a saját erejében – nem a rengeteg szabályozás és a kényszerű együttműködés jegyében, hanem a közös célok lefektetésével” – mondta.

Az unión kívüli államokkal való együttműködésben is nagy esélyeket lát, ilyen például Norvégia és Izland, ahol nemsokára népszavazás lesz az EU-tagságról, és Kanadát is be lehetne vonni a szokványosnál szorosabb együttműködésbe.

TASR/Felvidék.ma