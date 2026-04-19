Matteo Salvini Orbán Viktort éltette a Patrióták milánói nagygyűlésén

A leköszönő magyar miniszterelnököt éltette Matteo Salvini, az olasz Liga jobboldali párt vezetője a Patrióták Európáért pártcsalád szombati nagygyűlésén, a milánói Dóm téren.

A Félelem nélkül, Európában mi vagyunk a házigazdák elnevezésű találkozón Matteo Salvini – az összegyűltek nevében is – üdvözletét küldte Orbán Viktornak, akit barátnak és patriótának nevezett.

A patrióták olyan közösséget alkotnak, amelyben ha valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor több ezer barát segít neki.

„Orbán Viktor megvédte a határokat, valamint harcolt az ember- és fegyverkereskedők ellen. Folytassuk mindannyian együtt a küzdelmet a szabadságért és a legalitásért!”

– mondta.

A Liga vezetője közölte: Európában a Patrióták Európáért pártcsalád az egyedüli és igazi ellenfele a brüsszeli bürokratáknak, akik „üzletemberek és háborús gyújtogatók szolgálatában állnak”.

„A patrióták képviselik az egyedüli reményt fiataljaink és dolgozóink számára, akik az abszurd európai szabályok ellen küzdenek”

– mondta Matteo Salvini.

Hangsúlyozta, hogy a patrióták nemet mondanak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök „zseniális tervére”, miszerint az energiaválságot otthonelhagyási korlátozással oldják meg.

„Nem áll szándékunkban bezárni az iskolákat, a gyárakat, és otthonmaradásra kényszeríteni dolgozóinkat”

– mondta az olasz politikus.

Hozzátette: miután Washington május közepéig felfüggesztette az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat, ugyanezt kell tennie Brüsszelnek is.

A bevándorlóknak a következő üzente: „miután kitártam előtted otthonom kapuit, oktatást, ingyenes egészségügyi ellátást biztosítottam neked, segélyeket itt, segélyeket ott, és mindenkit szívesen láttunk, ha bűncselekményt követsz el, szépen hazatérsz oda, ahonnan jöttél”.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője arról a két holland turistáról beszélt, akit fiatal afrikai férfiak megerőszakoltak Milánóban.

„Meg kell állítanunk a migrációt a muszlim országokból, elég volt, egyet sem akarunk!”

– jelentette ki Wilders. Hozzátette: Milánót tönkreteszik a másodgenerációs migráns fiatalok bandái.

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke emlékeztetett arra, hogy pártja a jövőre esedékes francia elnökválasztás megnyerésére és Macron elnök „elbúcsúztatására” készül.

A találkozón részt vettek a Patrióták Európáért spanyol, görög, észt, osztrák, cseh, lengyel és magyar küldöttségei.

A jobboldali erők nagygyűlésével egy időben baloldali pártok és mozgalmak menete vonult fel a városban, azt hirdetve, hogy Milánó nemet mond a fasizmusra és a rasszizmusra. A tüntetők között volt Ilaria Salis, a Zöldek és Baloldal (AVS) európai képviselője. Radikális baloldaliak egyes csoportjai petárdákat és üveget dobáltak a rendőrökre, akik vízágyúkat vetetettek be ellenük.

