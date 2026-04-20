Férfiak gyalogos zarándoklata Komáromtól a kürti Ciglédke Mária-kegyhelyig

A Jópásztor Alapítvány, és annak vezetője, Farkas Zsolt atya negyedik alkalommal szólította meg a gyalogosan zarándokló férfiakat, fiúkat, hogy ismét együtt járják végig a kitűzött célt, melyet a hiteles keresztény férfiakért, családjaikért és közösségeikért ajánlottak fel.

Az idei évben Komárom és a Kürt melletti Cigléd Mária-kegyhely közti távolság volt a kitűzött útvonal, melyet húsvét II. hetének hétvégéjén, április 18-19-én teljesítettek. Magukkal vitték a Jópásztor Imanap keresztjét, mely Smidt Róbert szőgyéni fafaragó alkotása.

A kétnapos zarándoklat a komáromi Szent Rozália-templomból indult, amikor szentmisét mutattak be a zarándoklat lelki vezetői, Farkas Zsolt atya, Szőgyén és Bart plébánosa, Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam műsorigazgatója és oltártestvéreik.

A zarándoklaton velük tartott a Csicsón élő Angyalos Boldogasszony Misszionárius Központ négy tagja, és érkeztek a Felvidék különböző részeiről, a párkányi, az érsekújvári és a komáromi régióból, valamint a Nyitra-vidékről is. Többen a Via Mariae Polgári Társulást képviselték a zarándoklat során. A legfiatalabb zarándok a szőgyéni középiskolás, Sukola Péter volt.

Voltak, akik csak az első napon tudtak csatlakozni és voltak, akik a második napi távot teljesítették a 40 kilométeres szakaszból.

Az első nap útvonala Komárom, Gyulamajor, Hetény, Szentpéter, Újgyalla, és Perbete volt. Útközben állomásokra, közös imára, beszélgetésre, csendes percekre és szentgyónásra, elmélkedésre is sor került, míg felváltva vitték a keresztet.

Perbetén az esti órákat az ismerkedés, a közös beszélgetés, az eszmecsere és a tanúságtételek töltötték ki, majd húsvét III. vasárnapján, napsütéses tavaszi időben folytatódott a gyalogos zarándoklat, a Perbete–Kürt útvonalon.

A délutáni órákban érték el a Kürt melletti Ciglédke néven ismert ősi Mária-kegyhelyet, ahol a környező falvak hívei és a férfiakért érkező családtagok kapcsolódtak be a szertartásokba. A forrásnál rózsafüzért imádkoztak, majd keresztúti ájtatossággal jutottak el a kegykápolnához.

A szabadtéri szentmisét a zarándokúton tett lelki kegyelmekért ajánlották fel és Lóránt atya mutatta be. A homíliát Zsolt atya mondta.

„Néhány nappal ezelőtt elindultunk egy zarándokútra, és keresőutat jártunk be. Márián keresztül vezetett ez az út, és az Úr Jézushoz jutottunk el”

– mondta, majd az evangéliumi olvasmányhoz kapcsolódóan beszélt az emmauszi tanítványokról, akik az úton hozzájuk szegődött Úr Jézust a kenyértörésben ismerték fel.

„Életünk minden szakaszában velünk van az Úr, kérdés, hogy mi felismerjük-e Őt a mindennapokban? Felismerjük-e Őt az Oltáriszentségben?”

– tette fel a kérdést Zsolt atya, és kiemelte azt a boldogító isteni kegyelmet és ajándékot, amit minden szentmisében megkapunk, mert a szentáldozás az a személyes meghívás és felismerés, amikor találkozhatunk a megváltó Krisztussal.

A zarándokok és a vendégek részére a szeretetasztalt a kürti cserkészszülők biztosították és kínálták.

A rendezvény támogatói a szőgyéni, a komáromi, a perbetei és a kürti plébániák voltak. Médiapartnerek: Mária Rádió Mirjam, Pázmaneum Polgári Társulás.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma