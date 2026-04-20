Korszerű környezetben indul újra az ügyintézés a Füleki Városi Hivatalban

Fülek önkormányzata ma megkezdte a visszaköltözést a történelmi városháza épületébe, amely az elmúlt két évben átfogó felújításon esett át. A városi hivatal teljes kapacitással április 27-től áll ismét a lakosság rendelkezésére – közölte a város a közösségi hálón.

A költözés ideje alatt a városi hivatal péntekig (április 24-ig) korlátozott üzemmódban működik.

„Arra kérjük a lakosságot és az ügyfeleket, hogy halaszthatatlan ügyekben telefonon vegyék fel a kapcsolatot a hivatallal, és egyeztessenek időpontot”

– tájékoztatott az önkormányzat. Hozzátették: a vállalkozói inkubátorházban működő Közös Szolgáltatások Központja változatlan rendben üzemel tovább, irodái nem költöznek vissza a városháza épületébe.

A történelmi városháza felújítása 2024 júniusában kezdődött, a projektre a város a helyreállítási tervből közel 2,5 millió euró támogatást nyert el.

Az építési munkálatok idején a városi hivatal több különböző helyszínen működött. A rekonstrukció során az épület teljes körű felújításon esett át, különös tekintettel az energiahatékonyság javítására.

A füleki városháza építését 1911-ben kezdték meg, és egy évvel később fejezték be. A szecessziós stílusú épület tervezői a losonci származású Schmidt Pál és Jakab Pál voltak.

Az elmúlt években az épület műszaki állapota jelentősen leromlott: a falak átnedvesedtek, a tetőszerkezet károsodott, és az üzemeltetés is rendkívül energiaigényessé vált.

