A Beneš-dekrétumok mai jogfosztó hatásai és a felvidéki magyarokat büntető jogszabályok nem képezik alku tárgyát

A szlovák miniszterelnök számára továbbra is fontosabb a jelenlegi kormánykoalíció választóinak elégedettsége, mint a jogbizonytalanság felszámolása és Szlovákia félmillió magyar nemzetiségű polgárának méltósága – mondta Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke annak kapcsán, hogy Robert Fico szlovák kormányfő és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt ma telefonon egyeztettek.

„A magyar és a szlovák kormányfők közötti feszültség, valamint a két ország kormánya közötti konfrontációnak a múltban olyan következményei voltak, mint a nyelvtörvény, a dunaszerdahelyi szurkolók elleni rendőri beavatkozás, a kettős állampolgárság körüli huzavona, valamint Malina Hedvig kálváriája. A mi érdekünk nem ez, hanem az, hogy a két kormány konstruktív együttműködésébe a felvidéki magyarok jogait, illetve a magyarok és a szlovákok jó együttélését biztosító intézkedések is beleférjenek.” – fogalmazott közleményében a magyar párt elnöke.

Felszólította a szlovák kormányt, hogy állítsák le a Szlovák Földalapnál a dekrétumokra alapozva folyó jogellenes elkobzásokat. Gubík László ezen a héten találkozik a leendő magyar miniszterelnökkel, akinek – mint fogalmazott – „elmondjuk, hogy az utólagos vagyonelkobzásnak keresztelt jogellenes földrablást azonnal le kell állítani.

„Ezt a politikai döntést Robert Fico már ma megléphetné, ahogy arról is dönthetne, hogy a „lex Beneš” passzus kikerüljön a Büntető törvénykönyvből. Ezekben a kérdésekben, ahogy az állam nemzetiségi politikájának tekintetében is alapvetően eltérő álláspontot képviselünk.” – zárta közleményét a Magyar Szövetség elnöke.

MSZ/Felvidék.ma