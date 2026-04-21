Az Alkotmánybírósághoz fordul a Demokrati a népszavazási kérdés miatt

Az Alkotmánybírósághoz fordul a parlamenten kívüli Demokrati, amiért az előrehozott választásra vonatkozó kérdést kihúzták a népszavazás kérdései közül – jelentette be a hétfői sajtótájékoztatón Jaroslav Naď, a párt elnöke. Szerinte Peter Pellegrini köztársasági elnök meghiúsította a népszavazást, és annak lehetőségét, hogy az emberek véleményt nyilváníthassanak erről a kormányról.

A Demokrati elnöke szerint nem nyert egyértelműen megállapítást, hogy az első népszavazási kérdés Alkotmányellenes lenne. Hozzátette, veszélyes precedens, hogy Pellegrini nem fordult az Alkotmánybírósághoz.

„Az az arrogancia, amit Peter Pellegrini bemutatott, szó szerint és átvitt értelemben is a mečiarizmus jeges lehelete, amilyet az 1990-es évek óta nem tapasztaltunk Szlovákiában” – jelentette ki a pártelnök.

Jaroslav Naď szerint eltérők a jogi vélemények arról, hogy összhangban van-e az alkotmánnyal a választási ciklus lerövidítéséről szóló népszavazási kérdés. Ugyanakkor úgy véli, a másik két kérdésről van értelme népszavazást kiírni.

Juraj Šeliga, a Demokrati alelnöke rámutatott, hogy az előző választási időszakban az államfő bírálta Zuzana Čaputová akkori köztársasági elnököt amiatt, hogy egy hasonló ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult, és a testület alkotmányellenesnek minősítette a választási ciklus lerövidítéséről szóló népszavazási kérdést. Hozzátette, különbséget lát az akkori és a jelenlegi, az előrehozott választásról szóló népszavazási kérdés között.

Pellegrini két kérdésről írt ki népszavazást július 4-ére, az egyik az úgynevezett életjáradék eltörlésére, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség visszaállítására vonatkozik.

A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó kérdésről nem lesz népszavazás, mivel az az államfő szerint nincs összhangban az Alkotmánnyal. A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

Akkor ír ki népszavazást a köztársasági elnök, ha azt legalább 350 ezer állampolgár petícióban kéri. Az Alkotmány egyúttal kimondja, hogy a népszavazás eredménye akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz, és ha a döntést a referendumon résztvevők több mint fele támogatja.

