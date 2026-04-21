Magyar Péter és Robert Fico eltérő hangsúlyokkal számolt be telefonbeszélgetésükről

Telefonon egyeztetett egymással Magyar Péter és Robert Fico kedden délelőtt. A beszélgetésről mindketten közösségi oldalukon számoltak be, de eltérő hangsúlyokkal.

Magyar Péter azt írta: „akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi”, illetve ha rögzítik, hogy „a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására” a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Hozzátette, a TISZA-kormány „a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni”, de ezt szerinte „meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése”.

Robert Fico ezzel szemben azt emelte ki, hogy Magyarországgal továbbra is együtt akarnak működni az energiabiztonság terén. Közlése szerint telefonhívásának fő célja az volt, hogy megismerje az új magyar politikai vezetés álláspontját a Barátság kőolajvezeték újranyitásáról és a RePowerEU-rendelet elleni keresetről. A szlovák kormányfő hozzátette: bármilyen más témát személyes találkozón javasolt megvitatni, ugyanakkor szerinte a beszélgetésből egyértelműen kiderült, hogy

Magyar Péter prioritása a szlovák–magyar kapcsolatokban a Beneš-dekrétumok ügye, ebben pedig elvi szinten eltér az álláspontjuk.

Fico azt is hangsúlyozta, hogy számára fontos a szlovákok és a magyarok jó együttélése Szlovákiában, míg Magyar Péter úgy fogalmazott:

„a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme”.

A felek abban állapodtak meg, hogy a tárgyalásokat személyesen folytatják a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben.

