Az országgyűlési választásokról és helyi hírekről is olvashat a Kürtös áprilisi lapszámában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának áprilisi száma. A tartalomból:

A havilap beszámol a magyarországi országgyűlési választásokról. Inám Község Önkormányzatának szervezésében egy egész délutánt felölelő programmal emlékeztek meg az egykoron Inámban született és itt szolgált lelkiatyákról. Egy gyönyörű komolyzenei koncertre került sor a templomban a váci vonósnégyes jóvoltából, majd egy lélekemelő szentmisére Dombi Ferenc ipolynyéki kanonok születésének 111. évfordulója tiszteletére. Ezt követően emléktáblát avattak az 1895-től a községben szolgált és született papok tiszteletére.

Tűzoltókocsit kapott az Ipolynagyfalusi Önkéntes Tűzoltószervezet, borkóstolóval egybekötött színházi előadás volt Csábon. Tojásvadászat volt Ipolyszécsénykén. Hagyományőrzés jegyében szerveztek tavaszköszöntő rendezvényt Ipolybalogon. Tojásfestésre és kiszehajtásra került sor Kelenyében. Tojásfát díszítettek Ipolynagyfalun.

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola méltóképpen emlékezett a névadójára. Az iskola főbejáratánál leplezték le az Ipolyi Arnoldot ábrázoló mellszobrot, amely Oláh Szilveszter alkotása.

Százéves Ipolybalog legidősebb lakója Negyela született Zolcer Rozália. Bemutatkozik a fiatalokból álló Magvető Ifjúsági Keresztény Szervezet.

A könyv hónapja alkalmából könyvtárlátogatáson vettek részt az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola diákjai.

A Kürtös búcsúzik a márciusban elhunyt Z. Urbán Aladártól. Bodzsár Gyula emlékezik az elhunytra.

Az áprilisi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán állandó rovata, ahogy a könyv- és eseményajánló és a kertészeti kisokos sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma