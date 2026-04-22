Fico: Ódor nem kapott tájékoztatást arról, hogy migránsokat szállítanak a határra

Ódor Lajos kormányfő nem kapott semmilyen titkosszolgálati információt arról, hogy migránsokat szállítanának a szlovák határra az akkori szlovák ellenzéki pártok és a magyar kormányfő megállapodása értelmében – jelentette ki a kormány szerdai ülése után Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Hozzátette, erről a szlovák Biztonsági Tanács szerda reggeli ülésén tájékoztatta őt a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) és a Katonai Hírszerzés.

„A Szlovák Információs Szolgálat kijelenti, hogy nincs valóságalapjuk azoknak a médiában terjedő álhíreknek, amelyek elsődlegesen Ódor Lajos volt kormányfőtől származnak, és arról szólnak, hogy az SIS állítólagos hírszerzési értesülései szerint migránsokat szállítottak a közös magyar–szlovák határra a 2023-as parlamenti választás előtt” – közölte Natália Holubová, az SIS szóvivője.

Fico szerint Ódor hazudik, amikor azt állítja, hogy tájékoztatásokat kapott a migránsok határra szállításáról.

„Ráadásul ha lettek volna ilyen információi, azokat Zuzana Čaputová államfőnek is meg kellett volna kapnia. És elképzelhetik, mi történt volna ebben az esetben. Ez lett volna az első számú kampánytéma, de nem lett” – jegyezte meg Fico.

A szlovák kormányfő hazugságnak nevezte Magyar Péter megválasztott magyar kormányfő kijelentését a migránsok határra szállításáról. Hozzátette, Magyar semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá az állításait.

„Ez egy egyszerű taktika, elindítjuk a sárdobálást, aztán hagyjuk, hogy a szlovák ellenzék befejezze a piszkos munkát”

– szögezte le.

Fico szerint Magyar a migránsokkal kapcsolatos kijelentésével a szlovák ellenzéknek, elsősorban a PS-nek akarja meghálálni, hogy megnyitotta a Beneš-dekrétumok kérdését. Megismételte, hogy a dekrétumok a második világháború utáni rendezés eredményeként születtek. „Érinthetetlenek. A szlovák jogrend szerves részét képezik” – tette hozzá.

Szerinte a Beneš-dekrétumok ügye csak egy újabb lufi.

Fico leszögezte, mindent meg fog tenni, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok és a szlovákiai magyar kisebbség helyzete ne váljon a politikai versengés részévé.

„Úgy tűnik, valaki ezt szeretné, de az biztosan nem én vagyok” – mondta a szlovák kormányfő. Fico azt is bejelentette, ha az egészségi állapota engedi, április 30-ról május 1-re virradó éjszaka ledolgoz egy éjszakai műszakot, a munka ünnepét pedig Bánon ünnepli.

