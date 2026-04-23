Az Egyesült Államok egyértelmű választ vár Irántól a békejavaslatra

Az Egyesült Államok egyértelmű választ vár Irántól a békejavaslatot illetően, és a kikötői blokád addig fennmarad – jelentette ki Karoline Leavitt, a washingtoni Fehér Ház szóvivője szerdán.

Az elnöki hivatal sajtótitkára a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok világossá tette, „vörös vonalnak” tekinti az iráni atomprogramot egy békemegállapodásban, és kifejtette, hogy a Teheránból érkező, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok az ottani vezetés megosztottságát tükrözik.

A szóvivő „kalózkodásnak” nevezte azt, hogy

az iráni katonaság motorcsónakok segítségével hatalmába kerített két teherhajót a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor hozzátette, hogy az erőszakos fellépés nem jelenti a tűzszünet megsértését, ugyanis annak érintettjei nem amerikai, vagy izraeli járművek.

Megjegyezte, hogy Irán, amely korábban a Közel-Kelet legerősebb haditengerészetével rendelkezett, mostanra – a felfegyverzett gyorsjárású kishajók segítségével – „egy rakás kalózként” viselkedik.

Karoline Leavitt nem sokkal korábban újságírók előtt úgy nyilatkozott, hogy amerikai részről a tűzszünet további fenntartása Donald Trump elnök döntésétől függ, és annak időtartamát nem határozták meg. A szóvivő azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint a tűzszünet meghosszabbítása csupán 3-5 napig tarthat.

