Danko csalódott amiatt, hogy Fico nem blokkolta az Ukrajnának szánt uniós kölcsönt

Andrej Danko, az SNS elnöke csalódottan vette tudomásul, hogy Robert Fico (Smer-SD) kormányfő nem blokkolta a 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítását Ukrajna számára. Emellett csütörtökön a parlamentben felszólította a kormányfőt, ne egyezzen bele, hogy Szlovákia elveszítse a vétójogát az EU-ban, s az SNS határozatot akar elfogadtatni erről.

„Ha már egyszer a kölcsönt nem blokkolta Robert Fico, bízom benne, hogy legalább a vétójog elvesztését blokkolni fogja, mert

ha a nyugati államok fognak dönteni rólunk többségi elven, akkor megállíthatatlan folyamatok indulnak be a szlovákokkal kapcsolatban”

– jelentette ki az SNS elnöke Johann Wadephul német külügyminiszter felhívásával kapcsolatban, miszerint külpolitikai és biztonságpolitikai döntésekben töröljék el az egyhangúlagosság elvét.

Danko az Agrárkifizetési Ügynökségnél (PPA) tavaly év végén tartott könyvvizsgálati ellenőrzésre is kitért, melynek eredménye alapján az ellenzék szerint az Európai Bizottság megvonhatja az ügynökség akkreditációját. Danko szerint meg kell várni a végeredményt. „Mindenre van magyarázat, ami a PPA-nál történt” – mondta.

