Danko csalódott amiatt, hogy Fico nem blokkolta az Ukrajnának szánt uniós kölcsönt
Danko csalódott amiatt, hogy Fico nem blokkolta az Ukrajnának szánt uniós kölcsönt

Andrej Danko (Fotó: SITA/Tomáš Susko)

Andrej Danko, az SNS elnöke csalódottan vette tudomásul, hogy Robert Fico (Smer-SD) kormányfő nem blokkolta a 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítását Ukrajna számára. Emellett csütörtökön a parlamentben felszólította a kormányfőt, ne egyezzen bele, hogy Szlovákia elveszítse a vétójogát az EU-ban, s az SNS határozatot akar elfogadtatni erről.

„Ha már egyszer a kölcsönt nem blokkolta Robert Fico, bízom benne, hogy legalább a vétójog elvesztését blokkolni fogja, mert

ha a nyugati államok fognak dönteni rólunk többségi elven, akkor megállíthatatlan folyamatok indulnak be a szlovákokkal kapcsolatban”

– jelentette ki az SNS elnöke Johann Wadephul német külügyminiszter felhívásával kapcsolatban, miszerint külpolitikai és biztonságpolitikai döntésekben töröljék el az egyhangúlagosság elvét.

Danko az Agrárkifizetési Ügynökségnél (PPA) tavaly év végén tartott könyvvizsgálati ellenőrzésre is kitért, melynek eredménye alapján az ellenzék szerint az Európai Bizottság megvonhatja az ügynökség akkreditációját. Danko szerint meg kell várni a végeredményt. „Mindenre van magyarázat, ami a PPA-nál történt” – mondta.

TASR/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Róbert Puci semmi okot nem lát Šutaj Eštok...

Pellegrini üdvözli, hogy Ukrajna megnyitotta a Barátság kőolajvezetéket

Magyar Szövetség: a Szlovák Földalap „hibakorrekció”-ja következtében mások...

Egyelőre nem tárgyal a parlament Šutaj Eštok leváltásáról

Április végéig 119 ezer tonna kőolaj érkezik a...

Megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Élelmiszer-jelölési szigorításról vitázik a parlament, rendkívüli ülés is...

Fico: Ódor nem kapott tájékoztatást arról, hogy migránsokat...

35 éve lopja a magyar vagyont a Szlovák...

Szerdán megkezdődött a Barátság kőolajvezeték üzembe helyezése

