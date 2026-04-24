A következő ülésszakra tették át Šutaj Eštok leváltásáról szóló indítvány megvitatását

Pénteken a második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter leváltásáról szóló rendkívüli parlamenti ülést. Csak 50 képviselő jelentkezett be a szavazáskor, ezért ezt a programpontot átsorolták a következő, május 26-án kezdődő ülésszakra.

Körülbelül félórás szünet után a most zajló rendes ülésszak folytatódott a parlamentben. A leváltást az SaS kezdeményezte, indoklása szerint a belügyminiszter képtelen ellátni a feladatait.

Az indítványt a többi ellenzéki párt is támogatta, állításuk szerint Šutaj Eštok tárcájánál „komoly kételyeket ébresztő” döntések születtek, melyek súrolják a jogállamiság határait, emellett aláásta a rendőri testület stabilitását és működését, átláthatatlanul és kiszámíthatatlanul irányítja a tárcát, csökkent a lakosság rendőrségbe vetett bizalma.

A belügyminiszter visszautasítja a bírálatokat, szerinte az ellenzék képtelen bármi mást kitalálni az ő leváltásának kezdeményezésén kívül,

ezen felül semmiféle megoldással és az országra nézve értelmes ötlettel nem áll elő. Bírálta az előző kormány hozzáállását is az illegális migráció kezeléséhez.

TASR/Felvidék.ma

