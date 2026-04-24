Az Alistáli Református Alapiskola csapata nyerte az Olvasni jó! vetélkedőt

Ünnepi hangulat töltötte meg Rimaszombatot, ahol a Csillagház adott otthont az Olvasni jó! irodalmi vetélkedő országos döntőjének, amelyet immár XX. alkalommal rendeztek meg, hogy ismételten bizonyítsák, az alkalom nemcsak verseny, hanem valódi közösségi élmény is, ahol a résztvevők megerősítik, olvasni valóban jó.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai

Központ és a Tompa Mihály Református Gimnázium a 2025/2026-os tanévben is meghirdette a XX. Olvasni jó! országos irodalmi-történelmi vetélkedőt az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 14–15 éves diákjai számára.

A felkészülés anyaga Győri Katalin: Nem festek álmokat c. regénye volt.

Győri Katalin a kortárs magyar ifjúsági irodalom egyik friss hangja. Nem klasszikus „írói pályáról” érkezett: angoltanárként dolgozik, ami erősen visszaköszön a műveiben is – például a Nem festek álmokat természetes, életszerű angol nyelvhasználatában. Első regényében saját tapasztalataiból is merít, különösen a skóciai környezet ábrázolásában, ami hitelessé és hangulatossá teszi a történetet. Tanárként napi kapcsolatban áll fiatalokkal, így jól ismeri a gondolkodásukat, problémáikat és nyelvüket – ez adja a karakterei hitelességét. Írásaiban fontos szerepet kap az önkeresés, a beilleszkedés és a családi háttér kérdései. Bár még pályakezdő szerzőnek számít, már most látszik, hogy tudatosan építkezik, és a mai fiatalok valóságát szeretné őszintén megmutatni.

A nap kezdetén Ádám Zita a főszervezők képviseletében köszöntötte a résztvevőket. Hangot adott annak, hogy jobban örülne, ha a klasszikus irodalommal foglalkoznának, de elfogadja, hogy fiatal pedagóguskollégái a kortárs irodalmat választják.

Beszédében hangsúlyozta az együttlét és a közös élmények fontosságát, kiemelve, hogy a verseny nem csupán a megmérettetésről, hanem a találkozásokról, barátságokról és az olvasás szeretetének megerősítéséről is szól.

Mint fogalmazott, a nap igazi értéke abban rejlik, hogy a diákok különböző régiókból érkezve ismerhetik meg egymást, és közösen élhetik át az irodalom nyújtotta élményeket.

Az országos fordulóba végül 21 csapat jutott be, Felvidék különböző iskoláinak a hetedik, nyolcadik és kilencedik évfolyamos tanulói közül.

A megnyitót követően rövid beszélgetés is oldotta a hangulatot: a szervezők Győri Katalinnak a verseny alapjául szolgáló Nem festek álmokat című könyvéről kérdezték a diákokat, akik egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak az olvasmányról.

Az elődöntő során a csapatok tesztkérdésekben mérték össze tudásukat, miközben a kísérő pedagógusok számára külön program zajlott.

Ádám Lilla kreatív foglalkozása az irodalomtanítás megújításának lehetőségeire irányította a figyelmet. Kiemelte, hogy a játékos, más tantárgyakból – például az angol nyelv oktatásából – átvett módszerek hatékonyan alkalmazhatók a magyar irodalom tanításában is. A résztvevők számos gyakorlati ötlettel gazdagodhattak, a különféle játékos feladatoktól kezdve a diákok bevonására építő módszerekig.

A délelőtti programot követően rövid városnézésre is sor került: a résztvevők megismerkedhettek Rimaszombat nevezetességeivel, többek között a református templommal és Ferenczy István szobrászművész kriptájával.

Ezt követően kihirdették az elődöntő eredményeit, majd a legjobb tíz csapat a döntőben folytathatta a versenyt.

A döntőben Betűarcok, Szómagyarázat, Kinek a sztorija, Tárgyak, Hol járunk?, Félmondatok, Párban szép az élet, Ki mondta, kinek, mikor?, Puzzle, Activity, Villámkérdések feladatsorokat kellett megoldaniuk a csapatoknak.

A tizenegyedik kör végén holtverseny alakult ki a harmadik helyért a szentpéteri Kossányisok és a nagyszelmenci Margóra írt álmok csapatok között, így újabb villámkérdések döntöttek. Végül utóbbiaknak sikerül a dobogóra állniuk.

A második helyen a királyhelmeci Kökörcsinek csapat, az első helyen pedig az alistáli Csapdába esett békahadtest nevű csapat végzett.

A versenynap végén Sebők Attila, a zsűri elnöke értékelte a látottakat. Elismeréssel szólt a diákok felkészültségéről és tudásáról, kiemelve, hogy a zsűri tagjai számára is lenyűgöző volt, mennyi részletre emlékeztek és milyen alaposan ismerték az olvasott művet. Az értékelés során egy technikai döntést is ismertetett: egy pontatlanul megfogalmazott kérdést a zsűri végül nem vett figyelembe, így biztosítva a verseny igazságosságát.

Zárásként egy irodalmi gondolat is elhangzott, amely méltó összegzése volt a nap üzenetének: „Úgy képzelem el a paradicsomot, hogy az egyfajta könyvtár.”

Ezzel az idézettel tükrözve a rendezvény szellemiségét, amely az olvasás szeretetét és az irodalom értékteremtő erejét állította középpontba.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma